Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de La Promessa previste nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler della soap opera spagnola segnalano che Jana tornerà alla tenuta in cattive condizioni di salute. Pertanto Catalina inizierà a sospettare che Jimena abbia chiesto ai duchi de Los Infantes di vessare la domestica quando ha lavorato nella loro residenza.

Anticipazioni La Promessa: Jimena fa in modo di allontanare la rivale dalla tenuta

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Jimena ce l'avrà a morte sia con Catalina che con Jana, colpevoli di aver costruito l'aereo per il marito Manuel.

La duchessa progetterà di allontanare la domestica dalla tenuta, visto che non potrà sbarazzarsi di Catalina per ovvie ragioni. Per questo motivo Jimena farà in modo che Jana raggiunga i suoi genitori Jose Luis e Mercedes, fingendo che abbiano bisogno di un aiuto in più per accogliere un personaggio importante nella loro dimora. Jana non si opporrà alla decisione della rivale nemmeno quando la obbligherà di partire la sera stessa. Di conseguenza farà subito le valige e lascerà la tenuta de Lujan, non senza baciare prima sulle labbra Manuel, che nonostante la mancanza di ricordi sentirà un'attrazione sempre più forte nei suoi confronti.

Jana torna a palazzo ma in cattive condizioni di salute

Jana si assenterà diversi episodi della soap opera per poi ritornare alla tenuta in cattive condizioni di salute, tanto che Maria dovrà sorreggerla per impedirle di cadere in terra.

A quanto pare i duchi De Los Infantes l'hanno costretta a lavorare tante ore nei campi, offrendole pochissimo cibo e acqua. Manuel si preoccuperà per le condizioni di Jana, che sverrà tra le sue braccia. Il marchesino si arrabbierà con i suoceri per l'atteggiamento assunto con la domestica. Per non dare nell'occhio, Manuel chiederà a Mauro di vegliare su Jana.

Catalina crede che la cognata abbia dato ordine ai duchi di vessare la domestica

Anche Catalina si preoccuperà per Jana. Sospetterà che la cognata abbia dato ordine ai duchi De Los Infantes di vessare la domestica. Catalina a questo punto prenderà le parti della sua amica affrontando di petto Jimena, come aveva già fatto in precedenza quando le aveva organizzato un appuntamento con Segismundo. Di lì a poco le due cognate daranno vita a un nuovo scontro. Alla fine Catalina avrà sempre più la conferma che Jimena sia una donna perfida e senza cuore.