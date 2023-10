Nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico avrà modo di vedere tra qualche settimana in prima visione su Canale 5 Mujgan Hekimoglu si rifiuterà di fuggire da Cukurova dopo aver scoperto che Fikret ha provocato la grave caduta dalle scale di Umit.

Terra amara: Umit cade dalle scale

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit e Fikret avranno un violento litigio: la direttrice dell'ospedale di Cukurova apparirà delusa dal comportamento del complice dopo aver scoperto che a breve fuggirà insieme a Mujgan. Umit a questo punto andrà letteralmente su tutte le furie, tanto da accusare Fikret di volerla abbandonare.

La donna inoltre lo incolperà di non volerla aiutare a riallacciare i rapporti con Demir, che intanto è sempre più intenzionato a concedere una seconda chance a Zuleyha.

Durante il diverbio Umit cadrà dalle scale, riportando un trauma cranico. Fikret, a questo punto fuggirà via senza prestare soccorso alla ragazza, poi convincerà Mujgan a scappare immediatamente con Kerem Ali da Cukurova. La pediatra inizialmente accetterà di lasciare la cittadina senza nemmeno salutare il suo padrino Fekeli.

Mujgan apprende che Umit è in coma

Mujgan si recherà in un albergo insieme a Fikret e Kerem Ali prima di prendere l'aereo diretto in Germania. Ma il bambino risulterà essere sprovvisto di passaporto, tanto da mettere a repentaglio la fuga di sua madre.

Il mattino dopo però Fikret commetterà un grosso errore: lascerà Mujgan da sola in hotel per recarsi in banca a prelevare del denaro necessario al loro viaggio.

Mujgan, in questa circostanza, leggerà un giornale dove scoprirà che Umit è in coma, mentre Demir è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La pediatra a questo punto si metterà in contatto con l'ospedale, per parlare con Bahtiyar, il quale la informerà che potrebbe essere stato Fikret e non Demir a far del male a Umit.

La pediatra si rifiuta di fuggire da Cukurova con Fikret

Mujgan apparirà sconvolta dalle parole di Bahtiyar, poi unirà tutti i tasselli, arrivando a credere che Fikret sia il responsabile della caduta dalle scale di Umit. La pediatra a questo punto non esiterà a fare i bagagli e a tornare a Cukurova dove chiederà a Fekeli perdono per essere fuggita senza averlo prima salutato.

Mujgan inoltre rimarrà ancora più turbata quando scoprirà che Fikret aveva avuto una relazione con Umit. Alla fine, la vedova di Yilmaz crederà di essere stata usata dal nipote di Fekeli e dalla direttrice dell'ospedale per portare avanti la loro vendetta nei confronti della famiglia Yaman.