Le vicende della soap opera spagnola La Promessa prodotta da StudioCanal e Bambù Producciones, continuano a stupire. Gli spoiler sulle nuove puntate in onda su Canale 5, dicono che Gregorio Castillo (Bruno Lastra) e Pia Adarre (María Castro) saranno costretti da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Alonso de Luján (Manuel Regueiro) a diventare marito e moglie il più presto possibile, per non rischiare di essere cacciati dalla tenuta.

Trame spagnole, La Promessa: Petra sbugiarda Pia, Cruz non crede alla versione di Gregorio

Nei prossimi episodi della telenovela, Pia verrà sbugiardata dalla collega Petra Arcos (Marga Martinez), la quale verrà a conoscenza che non ha affatto interrotto la sua gravidanza su ordine della marchesa Cruz.

Quest’ultima scoprirà che Pia non ha abortito proprio grazie alla sua domestica personale, e non perderà tempo per affrontarla. In un primo momento Petra umilierà Pia in presenza dell’intera servitù, mentre la darklardy Cruz in preda alla furia sarà in procinto di licenziare la governante. A sorpresa ci sarà l’intromissione inaspettata di Gregorio, il quale sosterrà di essere il padre della creatura che Pia aspetta.

Alonso e Cruz decideranno di trovare una soluzione, dopo che il nuovo maggiordomo preciserà di essersi lasciato andare alla passione con Pia quando lei ha fatto visita ai suoi precedenti padroni, ovvero ai Duchi di Castellanos. Il marchese crederà alla versione di Gregorio, a differenza di sua moglie che invece avrà dei dubbi.

Il maggiordomo sottolineerà anche che Pia ha portato avanti la sua gravidanza proprio su sua richiesta.

Alonso e Cruz ordinano a Gregorio e Pia di diventare marito e moglie

A questo punto Pia sarà riconoscente a Gregorio per aver detto una menzogna per proteggerla, dopo aver tentato di convincerlo a non crescere il suo bambino senza riuscire a fargli cambiare idea.

Il nuovo maggiordomo però non saprà che il figlio della governante sia il frutto delle violenze ricevute dal defunto barone Juan (Alberto Gonzalez).

Successivamente Alonso e Cruz di comune accordo ordineranno ai loro dipendenti di sposarsi entro una settimana, per evitare di andare incontro a dei pettegolezzi: Gregorio e Pia non avranno altra scelta, oltre a quella di assecondare i loro signori per non rimanere disoccupati.

Pia quindi sposerà il nemico di Romulo, ma dopo il lieto evento rischierà di morire: a mettere in serio pericolo la vita della governante sarà proprio Gregorio. In particolare quest’ultimo mostrerà il suo vero volto, somministrando della cicuta alla moglie con l’obiettivo di farla abortire. La situazione sarà abbastanza seria, visto che la donna desterà parecchia preoccupazione alle colleghe a causa delle sue pessime condizioni di salute.