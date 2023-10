Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda su Rai3 il 5 ottobre 2023, alle ore 20:50, ci rivelano che Marina cerca di riconquistare Ida dopo che Lara si sarà messa di nuovo in mezzo, disposta a tutto pur di non perdere Roberto e la possibilità di rientrare nella sua vita. Nel frattempo, Nunzio continuerà a passare da una ragazza all'altra per cercare di dimenticare Rossella ma troverà finalmente il coraggio di parlarle, le confesserà di amarla prima che sposi Riccardo?

E poi ancora, ci sarà spazio per parlare di Guido, che farà venire alla luce un lato poco conosciuto del suo passato e dei traumi che lo hanno segnato.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina cerca di conquistare Ida

Lara non si è messa l'animo in pace, nonostante Roberto le abbia detto di stare lontano dalla sua vita e di non farsi vedere mai più. Disposta a tutto pur di non perdere per sempre Ferri, cerca di convincere Ida a fidarsi solo di lei, facendole intendere che Ferri e Marina la vogliono solo tenere buona per avere la completa autonomia sul piccolo Tommaso.

Ida è sul punto di tentare di fuggire con suo figlio per la seconda volta, ma viene fermata da Marina, che tenta di conquistarla facendo leva su un ricordo molto doloroso, che cosa c'è nel suo passato che la fa soffrire così tanto?

Un posto al sole anticipazioni: Nunzio confessa a Rossella di amarla?

Mentre Ida torna sui suoi passi, Roberto e Marina sono sempre più uniti. La pace durerà molto poco perché nelle prossime puntate di Un posto al sole Lara tenterà un gesto disperato per riavere Ferri che metterà in pericolo di vita Marina e che avrà delle conseguenze molto gravi.

Intanto, Nunzio continua a soffrire per amore e passa da una ragazza all'altra, oltre a continuare a frequentare Diana, che sembra aver preso una sbandata per lui. Il suo unico pensiero è rivolto però a Rossella e alle imminenti nozze con Riccardo.

Stanco di vivere in un limbo, Nunzio decide di parlare a cuore aperto con Rossella, scusandosi per il suo comportamento, ma troverà il coraggio di confessarle di essere innamorato di lei?

Trame e anticipazioni Un posto al sole: Guido rivive i traumi del suo passato

Non si placano i dissapori tra Bice e il marito e Mariella consiglia all'amica di separarsi in modo pacifico. L'atteggiamento cinico di Bice nei confronti di Gerry. I telespettatori di Upas scopriranno un lato molto buio di Guido, sempre pronto alla battuta e pieno di gioia di vivere.

Nella puntata di giovedì 5 ottobre, Guido starà male davanti al rapporto critico tra Bice e il figlio e proverà un profondo malessere, poiché in lui si risveglieranno dei traumi del passato dei quali nemmeno Mariella è a conoscenza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50.