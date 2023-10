Le anticipazioni riguardanti le puntate de La Promessa in onda su Canale 5 nei giorni 9 e 10 ottobre ne raccontano che Donna Cruz e suo marito si ritroveranno a non essere d'accordo su come agire con Candela e Simona. La marchesa sarà determinata a licenziare le due cuoche, riuscirà ad avere la meglio sul marito?

Nel frattempo, Manuel sarà sul punto di scoprire che cosa stanno facendo sua madre e Jimena alle sue spalle. Tutto avrà inizio quando Curro, stanco degli atteggiamenti degli zii, vorrà vuotare il sacco con il cugino. Mentre Gregorio si ritroverà a ricevere un consiglio da parte di Pia, legato al suo modus operandi verso il personale, Catalina chiederà ad Alonso una soluzione per riappropriarsi della spilla di sua madre.

Anticipazioni La Promessa, puntata lunedì 9 ottobre: Cruz si scontra con Alonso per via delle cuoche

Alonso e Cruz si ritroveranno in disaccordo riguardo al destino delle cuoche della tenuta. Se la marchesa vorrebbe dar loro il benservito licenziando Candela e Simona al contrario, don Alonso vorrebbe tenerle. Non solo, il padre di Manuel sarà profondamente grato a Simona e Candela per aver contribuito a smascherare il falso prete Camilo, proteggendo l'intera famiglia.

Nel frattempo, Curro arriverà al limite della sopportazione visto il comportamento degli zii nei suoi confronti. Sarà così che il giovane romperà ogni indugio e andrà da Manuel per rivelargli che hanno proibito a tutti, compreso il personale di servizio, di parlare del suo passato.

Riuscirà ad arrivare fino in fondo smascherando le intenzioni di Cruz e Jimena?

La Promessa, spoiler del 10 ottobre: Pia chiede a Gregorio di essere paziente con Maria

Nelle prossime puntate, l'attenzione si andrà a concentrare anche sulla servitù di questa soap opera spagnola. Pia si rivolgerà al nuovo maggiordomo Gregorio per parlargli del comportamento che sta avendo verso il personale.

L'uomo, infatti, è molto severo e poco alla mano. Pia, inoltre, chiederà a Gregorio di essere più paziente nei confronti di Maria e di cercare di comprenderla: il maggiordomo ascolterà il consiglio ricevuto dalla governante?

Catalina vorrebbe riprendersi la spilla della mamma, ma non può

Le anticipazioni de La Promessa del giorno 10 ottobre ritornano sulla questione legata alla spilla appartenuta alla precedente marchesa.

Una volta scoperto chi ha messo mano sul gioiello di sua madre, Catalina non vorrà rinunciarvi. Sarà così che la gemella del defunto Tomas chiederà a don Alonso se ha qualche idea per recuperare la spilla in questione. Tuttavia, il padre di Catalina le confesserà che non c'è alcun modo di riaverla indietro, pertanto dovrà arrendersi all'eventualità di averla persa.