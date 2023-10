Le puntate di Tempesta d'amore continuano ad appassionare il pubblico di Rete 4 e le anticipazioni svelano che nei prossimi episodi Vanessa sarà la protagonista di un grave incidente, che metterà in serio pericolo la sua vita. Precipiterà in un burrone e non riuscirà a mettersi in contatto con nessuno, in quanto il cellulare non darà alcun segnale. Max, insospettito dalla sua assenza, andrà a cercarla, ma anche per lui le cose si metteranno molto male.

Tempesta d’amore: terribile incidente per Vanessa, cosa accadrà nelle prossime puntate

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Rete 4 raccontano che per una delle protagoniste femminili ci sarà tanta apprensione.

Si tratta di Vanessa, che deciderà di fare una passeggiata in solitaria in montagna.

La ragazza si avventurerà per un sentiero che non conosce e perderà l'orientamento. Intanto si farà buio e Vanessa inizierà ad avere molta paura. Come se non bastasse, il suo cellulare non darà alcun segnale, ma cosa accadrà nei nuovi episodi in onda su Rete 4? Vanessa dovrà fare i conti con una terribile disavventura.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Vanessa precipita in un burrone

Come raccontano le trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore, Vanessa perderà l'equilibrio e cadrà in un burrone. Sola e impaurita proverà a chiamare Gerry, ma il suo cellulare non darà alcun segnale. Le ore passeranno e Max comincerà a insospettirsi per la lunga assenza di Vanessa.

A quel punto Max si metterà sulle sue tracce e sentirà le sue urla provenire dal precipizio. Complice il buio, anche lui cadrà nel burrone. Ormai sarà notte fonda e i due saranno costretti a passare molte ore in quel luogo, sperando che qualcuno arrivi a salvarli.

Tempesta d'amore, Vanessa e Max si salvano?

La situazione si farà allarmante e la notte non farà altro che complicare le cose.

Gerry sarà allarmato per l'assenza di Vanessa e così andrà a ripercorrere il sentiero sul quale si era incamminata.

Per fortuna riuscirà a trovare Vanessa e Max ancora in vita, e li aiuterà a risalire in superficie. I due non riporteranno conseguenze gravi, se non un enorme spavento. Dopo aver saputo quanto successo, i Sonnbichler penseranno di invitare Gerry a cena come ringraziamento per aver salvato Max e Vanessa.

Ci saranno episodi carichi di tensione nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, ma anche svolte sentimentali, in primis tra Michael e Carolin. Appuntamento come sempre su Rete 4 alle ore 20 oppure on demand su Mediaset Infinity.