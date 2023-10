"Alfonso Signorini sarebbe disperato", a dirlo è stata nelle scorse ore Beatrice Luzzi. Il conduttore a suo dire avrebbe l'umore nero per via degli scarsi riscontri in termini di ascolti e share.

Questa nuova edizione del Grande Fratello ritornata alle origini con dentro la casa più spiata d'Italia anche concorrenti non famosi sembra proprio non decolli. I risultati continuano ad essere molto deludenti.

Anche gli stessi inquilini si sarebbero dunque accorti di questa situazione e dell'umore poco sereno di Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi e le parole sul conduttore

Beatrice Luzzi chiacchierando con Vittorio Menozzi e Fiordaliso ha dichiarato: “Alfonso ieri era disperato, con tutti noi. Perché non trova ciccia per i suoi denti". La donna ha poi aggiunto che l'avrebbe detto due, tre volte chiaramente e che avrebbe chiesto aiuto a loro.

A farle eco anche la cantante Marina Fiordaliso. La concorrente ha imputato le poche dinamiche e il conseguente poco successo riscosso dal reality alle scelte fatte dagli autori e dallo stesso Alfonso che avrebbero messo nella casa tutti fidanzati, tutte donne impegnate.

Prontamente la regia, davanti a queste dichiarazioni, ha cambiato inquadratura e dunque gli spettatori non hanno potuto ascoltare la fine del discorso.

Scelta sbagliata anche quest'anno? Alfonso Signorini cosa farà?

Anche quest'anno gli autori hanno forse sbagliato il cast? E' stato, infatti, lo stesso Alfonso Signorini in un'intervista a Verissimo di alcune settimane fa, prima dell'esordio del reality, ad ammettere di aver scelto male lo scorso anno.

A volere un netto cambiamento nel noto reality Mediaset è stato in particolare Piersilvio Berlusconi.

Il compagno di Silvia Toffanin avrebbe espressamente chiesto ad Alfonso Signorini di puntare molto di più sulle storie e meno sulle dinamiche fatte di litigi, squalifiche per infrazioni del regolamento, offese e parole inappropriate per una diretta televisiva.

Il conduttore avrebbe dunque le mani legate e non potrebbe fare di più per catturare la curiosità del pubblico a casa.

Nessun prolungamento in vista?

Se gli ascolti dovessero restare su questa media non superando i 2 milioni è molto probabile che il reality non venga, come è accaduto nelle passate edizioni, prolungato ulteriormente nel nuovo anno.

Già prima di Natale dunque potremmo scoprire il nome del vincitore del reality. Gli inquilini della casa più spiata d'Italia potrebbero dunque trascorrere le vacanze insieme alle loro famiglie.

Cosa s'inventerà Signorini per correre ai ripari e risollevare lo share [VIDEO]? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti per scoprirlo