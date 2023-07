Le trame della soap "La Promessa" si fanno sempre più interessanti ed entrano nel vivo. Nelle prossime puntate Jana sarà in fermento per le condizioni di Manuel, che non accenna a migliorare e continua a restare in stato di coma. Deciderà così di rinunciare al suo intento di uccidere il barone per dedicarsi al ragazzo che ama, entrando di nascosto nella sua stanza e parlandogli sperando che si risvegli.

Nel frattempo, Cruz andrà su tutte le furie dopo che, avvertita da Petra, scenderà nelle cucine della villa scoprendo la presenza di Lope. Da quel momento in poi, la tensione tra la servitù sarà altissima, con Cruz pronta a cacciare Simona, Candela e Lope.

La Promessa anticipazioni: Manuel è in coma e Jana lo cura in gran segreto

Nelle nuove puntate della soap La Promessa Manuel si troverà in coma, e i medici non daranno molte speranze. Se Jimena sarà sul punto di avere un crollo di nervi, Jana entrerà quando possibile nella sua stanza in segreto, parlandogli dei loro bei momenti. In quelle occasioni, il giovane sembrerà dare dei piccoli segnali di miglioramento.

In particolare, Manuel reagirà quando Jana gli porterà i fiori di camomilla, simbolo del loro amore. Intanto, Cruz metterà in ginocchio tutta la servitù.

Cruz scopre Lope nelle cucine

Petra, come sempre, starà dalla parte dei potenti e così metterà al corrente Cruz del fatto che nelle cucine si nasconde Lope.

La Marchesa, furibonda, si presenterà a sorpresa nelle cucine e minaccerà di licenziare tutti in tronco, lasciandoli senza casa e senza lavoro, come faranno?

Intanto, Jana non smetterà di stare accanto a Manuel di nascosto, rischiando grosso. Per non far sì che commetta altri errori Maria legherà Jana al letto anche se non servirà a molto.

Manuel sembrerà avere un po' di pace solo quando Jana sarà con lui. Una nuova crisi convulsiva metterà in crisi sia i suoi genitori che la povera Jimena. Il medico non saprà formulare una diagnosi e nemmeno una prognosi e si limiterà ad avvisare i suoi cari che l'unica soluzione è quella di sperare e di pregare che si salvi.

Anticipazioni La Promessa: Cruz vuole lasciare senza casa Simona, Candela e Lope

Cruz sarà furiosa dopo aver scoperto Lope nelle cucine e non avrà alcuna intenzione di lasciar correre. Come svelano le anticipazioni, dirà a Pía di mettersi al lavoro per trovare una nuova squadra di cuochi per sostituire Candela, Simona e Lope, che resteranno senza lavoro e senza un tetto sopra la testa, nonostante le loro suppliche.

Jana rinuncerà a uccidere il barone, visto che non c'è più traccia di lui e che ora il suo pensiero principale è quello di occuparsi di Manuel. Andrà così in biblioteca per rimettere al suo posto l'arma che aveva rubato. Peccato che non si sia accorta che Padre Camilo l'ha vista che abbia così il destino nelle sue mani.