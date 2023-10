Accadranno tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate de La Promessa in programma dal 9 al 13 ottobre in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Curro scoprirà di non essere il figlio biologico di Lorenzo, ma il frutto di una relazione extraconiugale della madre Eugenia.

Anticipazioni La Promessa: Alonso non licenzia Candela e Simona dalla tenuta

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz e Alonso si confronteranno sul destino delle cuoche. Il marchese deciderà di non licenziare Candela e Simona in quanto hanno contribuito a scoprire la verità su Don Camilo, il falso prelato inviato a palazzo dal duca De Los Infantes per investigare sui conti bancari della famiglia Lujan.

Curro, nel frattempo, racconterà a Manuel (Arturo Garcia Sancho) che i marchesi gli hanno proibito di parlare del suo passato con lui. Il ragazzo avrà dei dubbi sul fatto che Lorenzo possa essere il suo vero padre grazie a una rivelazione di Jana.

Pia, invece, chiederà a Don Gregorio di essere più gentile nei confronti di Maria, dopo che le ha gettato a terra il carillon regalatole da Salvador.

Lorenzo non è il padre biologico di Curro

Nel corso delle prossime puntate Catalina parlerà con Alonso delle gravi condizioni in cui versa la situazione finanziaria della tenuta di famiglia. Il marchese crederà che non ci sia una soluzione per arginare il problema. Una rivelazione che lascerà spiazzata Catalina.

Cruz, nel frattempo, confiderà a Curro un importante segreto capace di cambiare il corso degli eventi. Sarà così che scoprirà che Lorenzo non è il padre biologico e che solo Eugenia conosce la verità sul suo vero papà. Curro deciderà di affrontare il capitano De La Mata per scoprire i segreti che gli sono stati nascosti.

Curro è il frutto di una relazione extraconiugale di Eugenia

Lorenzo confermerà la versione della cognata rivelando a Curro che è il frutto di una relazione extraconiugale di Eugenia, ma di non sapere l'identità del suo vero padre. Nonostante questo gli consiglierà di non rendere pubblica questa informazione se non vuole avere gravi conseguenze.

Il ragazzo si precipiterà a informare Jana di quanto appena scoperto. La domestica gli suggerirà di parlare con Cruz visto che Eugenia ha partorito quando era in viaggio con sua sorella. Un dialogo che sarà interrotto dall'arrivo della marchesa, che li rimprovererà per aver conversato. Per questo motivo Curro si comporterà in modo scortese nei confronti di Jana.