Grandi colpi di scena a La Promessa sono pronti a stupire il pubblico nella settimana dal 9 al 13 ottobre e in primo piano ci sarà Curro.

Secondo le anticipazioni, dopo aver indagato seguendo i consigli di Jana, il ragazzo arriverà finalmente a un risultato importante. Cruz confiderà a suo nipote che Lorenzo non è suo padre, ma gli dirà che solo Eugenia sa chi lo abbia davvero messo al mondo. Le minacce da parte di Lorenzo non tarderanno ad arrivare, mentre Alonso difenderà il lavoro dei cuochi del palazzo.

Anticipazioni La Promessa: Curro alla scoperta del suo passato

Le anticipazioni de La Promessa per la settimana dal 9 al 13 ottobre raccontano che arriverà il momento della verità per Curro. Il giovane nipote dei marchesi sarà sempre più vicino a Jana e a lei confiderà i gravi problemi che ha con suo padre. La cameriera non potrà esimersi dall'esprimere il proprio giudizio e insinuerà in Curro il dubbio che Lorenzo non sia il suo vero padre. A quel punto, Curro inizierà ad indagare per arrivare alla verità sul suo passato e quando parlerà con Cruz riceverà la notizia che si aspettava. La marchesa dirà a suo nipote che non è figlio di Lorenzo, ma non gli fornirà alcuna informazione su chi lo ha messo al mondo, affermando che soltanto sua madre Eugenia conosce questo segreto.

Anticipazioni settimana dal 9 al 13 ottobre: Cruz rivelerà la verità a suo nipote

Le puntate de La Promessa in onda nella settimana dal 9 al 13 ottobre vedranno al centro dei riflettori Curro alle prese con il suo oscuro passato. Il ragazzo verrà a sapere da Cruz di non essere il figlio biologico di Lorenzo, proprio come sospettavano lui e Jana.

Curro deciderà di affrontare l'uomo che si è sempre dichiarato suo padre, ma Lorenzo sarà molto brusco con lui. Pur ammettendo che le informazioni di Cruz sono esatte, non esiterà a minacciare Curro, ordinandogli di non dire a nessuno quanto ha scoperto, dando vita all'ennesimo scontro tra loro. Successivamente, Curro andrà a parlare con Jana di quanto è accaduto.

Alonso difenderà i diritti dei cuochi dalle intenzioni di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa dal 9 al 13 ottobre rivelano che tra Jana e Curro ci sarà un confronto sulle parole di Cruz. La cameriera dirà al ragazzo che secondo lei sua zia sa benissimo chi à suo padre, anche perché Eugenia ha dato alla luce suo figlio durante il loro viaggio insieme. A quel punto, Cruz sorprenderà i due ragazzi parlare dei loro dubbi e li rimprovererà. La reazione di Curro sarà inaspettata, perché il ragazzo attaccherà Jana sfogando la sua rabbia su di lei. Tra Alonso e Cruz, invece, ci sarà una discussione sulla gestione della servitù. Il marchese deciderà di non licenziare i cuochi come invece vorrebbe sua moglie, perché riconoscerà il loro contributo per aver smascherato Don Camilo. Jana e i suoi colleghi potranno tirare un sospiro di sollievo dopo aver rischiato di perdere i loro preziosi amici.