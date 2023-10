Nelle prossime puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 nei giorni 9 e 10 ottobre, Gulten e Cetin saranno sfrattati dall'abitazione di Yilmaz in quanto la dottoressa Mujgan e sua zia vorranno viverci dentro. Il gesto finirà per far infuriare Saniye, la quale sarà sul punto di coinvolgere Zuleyha e Fekeli. Gulten la bloccherà temendo le ritorsioni di Mujgan.

Nel frattempo Altun si accorgerà di tenerci molto a Demir, soprattutto quando lo vedrà assentarsi all'ora di cena. E mentre l'ex sarta sarà preoccupata per lui, il figlio della defunta Hunkar riceverà una confessione inaspettata da Umit.

La dottoressa, con la scusa di un guasto in casa, approfitterà dell'occasione per avvicinarsi a Demir.

Anticipazioni Terra amara del 9 ottobre: Mujgan lascia la casa di Fekeli dopo il bacio di Fikret

Nelle prossime puntate di Terra amara, Fikret sorprenderà Mujgan baciandola. In seguito la dottoressa maturerà la decisione di fare i bagagli e lasciare l'abitazione di Fekeli, trasferendosi nella casa che Yilmaz le ha lasciato in eredità. Siccome in quella casa ci abitano Gulten e Cetin, i due neo sposi si vedranno costretti a traslocare altrove. Non passerà molto tempo prima che la notizia giunga all'orecchio di Saniye, scatenando la sua reazione.

Gulten teme vendette da parte di Behice e Mujgan

Gli spoiler di questa soap opera turca, del giorno 9 ottobre riportano che la domestica della famiglia Yaman sarà decisa a parlare con Fekeli e Zuleyha, sperando che i due intervengano impedendo a Mujgan di andare fino in fondo con le sue intenzioni di cacciare di casa Cetin e sua moglie.

Tuttavia, sarà Gulten a bloccare l'esplosiva reazione di Saniye, in quanto la giovane avrà paura di una possibile rappresaglia da parte di Behice e sua nipote. Nel frattempo Fikret noterà che l'indecisione di Mujgan sia visibile a chiunque.

Terra amara spoiler del 10 ottobre: Umit confessa a Demir di desiderarlo

Molto interessante sarà l'appuntamento del 10 ottobre.

Durante una chiacchierata con Bahtiyar, Fikret maturerà un'importante consapevolezza su se stesso. Nel dettaglio, il nipote di Fekeli si renderà conto che il suo cuore batte forte per Mujgan. Anche qualcun altro avrà a che fare con le proprie questioni sentimentali: Zuleyha.

L'ex sarta di Cukurova si accorgerà di tenerci profondamente al suo ex Demir, in special modo quando dovrà far fronte agli atteggiamenti dell'uomo. Yaman si assenterà di casa all'ora di cena e finirà per rientrare sul tardi, destando preoccupazione in Zuleyha. In realtà Demir si ritroverà a correre in soccorso di Umit, la quale avrà un guasto alla tubatura della casa in cui soggiorna. Sarà in questa occasione che la dottoressa coglierà al volo l'occasione per ammettere di desiderarlo: come reagirà Demir davanti a questa confessione?