Come ogni edizione di Amici che si rispetti, anche la 23esima ha le sue prime "ship": notando sguardi, sorrisi e abbracci, i fan hanno già cominciato a fantasticare sulle coppie che si potrebbero formare in casetta. La complicità che hanno mostrato di avere i ballerini Kumo e Sofia, ma anche l'imbarazzo di Jolie davanti a Nicholas fanno ipotizzare un interesse che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più in futuro.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

La scuola di Amici ha riaperto da meno di due settimane, ma alcuni spettatori sono già alla ricerca di indizi sulle coppie che si potrebbero formare tra gli allievi di quest'anno.

Vedendo i primi daytime della stagione, i fan si sono accorti del bel feeling che Kumo e Sofia hanno instaurato in poco tempo: i due si sono abbracciati e consolati spesso, e questo è bastato al pubblico per iniziare a "shipparli".

In rete si dice che il ballerino hip-hop avrebbe una fidanzata fuori, ma in passato è già successo che un allievo si innamorasse di qualche compagno di classe scegliendo di interrompere la relazione che aveva in precedenza (è capitato ad Albe di Amici 21 e a Cricca dell'anno scorso per esempio).

L'avventura nel talent-show è appena cominciata, quindi possono succedere ancora tantissime cose anche nel privato dei 20 titolari della classe.

Gli indizi raccolti dal pubblico di Amici

Altri due alunni di Amici che i fan stanno iniziando a "shippare" (sognare che diventino una coppia), sono Nicholas e Lil Jolie. Durante la puntata che è andata in onda l'1 ottobre, infatti, il ballerino ha dato il via alla sua esibizione appoggiandosi al banco della cantante del team Zerbi.

Maria De Filippi ha subito notato l'imbarazzo che Angela stava provando in quel momento e l'ha punzecchiata facendole qualche domanda.

Nei vari daytime che sono stati trasmessi su Canale 5 in questi giorni, i fan più attenti hanno intravisto diversi abbracci che Simone e Stella si sono dati in casetta: anche loro potrebbero rientrare nella lista dei talenti che in futuro potrebbero fidanzarsi davanti alle telecamere.

La conduttrice, però, ha stuzzicato anche Holy Francisco su Gaia che era a pochi centimetri da lui prima di eseguire una coreografia.

Insomma, le "ship" tra i ragazzi di quest'anno sono già tante ma per ora nessuna di queste è stata confermata da immagini televisive o da dichiarazioni dei diretti interessati.

La prima sfida di Amici

Nell'attesa di avere qualche indizio in più sulle coppie che potrebbero nascere in casetta, i fan sono stati aggiornati su quello che è successo nella scuola in questi giorni.

Il daytime di Amici del 3 ottobre, ad esempio, ha mostrato la scelta di Anna Pettinelli su chi sfiderà Alice nel 3° speciale: la professoressa di canto ha voluto che fosse Sarah ad indossare la maglia rossa, con la motivazione che trova la sua voce troppo infantile e per nulla interessante.

"Mida si salva, per ora", ha fatto sapere la docente nella lettera che ha inviato ai ragazzi per comunicare la sua decisione finale sul confronto che si svolgerà giovedì prossimo ma sarà trasmesso in tv domenica pomeriggio.

Tra meno di due giorni, dunque, la classe 2023/2024 potrebbe cambiare: qualora la sfidante Alice vincesse la sfida, entrerebbe di diritto nella squadra di Anna e occuperebbe il banco che fino ad oggi è stato di Sarah. Se le cose andassero così, alla fine della terza puntata Lorella si ritroverebbe con un alunno in meno e Pettinelli con uno in più.

I prof hanno iniziato ad assegnare i compiti per la nuova registrazione: Simone dovrà preparare una coreografia della maestra Celentano basata sulla tecnica della danza moderna.