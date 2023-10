L'appuntamento con La Promessa prosegue in prima visione assoluta su Canale 5: le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per un clamoroso colpo di scena legato alle vicende di Manuel.

Sì, perché l'uomo scoprirà che Jimena ha perso il bambino che portava in grembo e per lui sarà un vero e proprio choc difficile da accettare.

Spazio anche alle vicende di Pia che, in questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Canale 5, deciderà di rinunciare al suo bambino.

Jimena finge il suo aborto: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jimena si renderà conto di dover agire al più presto per mettere la parola fine alla sua finta gravidanza.

La donna, per tutto questo tempo, non ha fatto altro che ingannare suo marito facendogli credere che a breve sarebbero diventati genitori per la prima volta.

Col passare del tempo, però, la donna si renderà conto di dover agire prima che possa essere scoperta dal marito e così chiederà aiuto al dottor Abel.

L'uomo non si tirerà indietro e, pur essendo un amico di vecchia data di Manuel, aiuterà sua moglie a compiere questo spietato piano.

Manuel disperato per suo figlio: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena e Abel metteranno in atto un finto aborto e, in questo modo, giustificheranno la perdita del bambino.

Un vero e proprio dramma per Manuel che si mostrerà a dir poco disperato quando scoprirà dal suo amico medico, che il cuore del bambino ha smesso di battere.

Manuel si lascerà sopraffare dal dolore e per lui non sarà affatto facile riuscire ad andare avanti dopo aver appreso che non diventerà padre, come ha sempre sognato fino a quel momento.

Intanto, però, dopo la notizia dell'aborto spontaneo di Jimena, Jana inizierà ad avere dei seri sospetti sulla donna e vorrà vederci chiaro su questa vicenda.

Pia rinuncia al suo bambino: anticipazioni La Promessa nuove trame

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Pia, la quale si ritroverà a dover fare una scelta dolorosissima legata al suo amato bambino.

Sì, perché la governante del palazzo deciderà di affidare le cure del suo piccolo Dieguito ad un'altra donna e in questo modo si preparerà a dirgli addio, il tutto per poter portare avanti i suoi incarichi all'interno del palazzo e dedicarsi così "anima e corpo" al suo lavoro.

Un momento particolarmente doloroso per Pia che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Canale 5, non nasconderà la sua sofferenza per questa separazione forzata dal bambino.