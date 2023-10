Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre, Marina e Roberto accoglieranno con gioia Ida, ma dovranno fare attenzione a Lara. Inoltre Clara porrà fine alla sua storia con Eduardo, mentre Viola non saprà come comportarsi con Damiano ed Eugenio.

Eduardo sfoga la sua rabbia contro gli uomini del suo clan

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 16 ottobre, Clara non ce la farà a liberarsi della presenza ingombrante di Eduardo.

Intanto Viola sarà del tutto presa da Damiano, ma questo la porterà ad avere delle problematiche nella vita di tutti i giorni. Inoltre Giancarlo riuscirà nell'intento di entrare nelle simpatie di Otello. L'uomo però prima di ogni cosa dovrà cercare di recuperare il rapporto con Silvia.

Nell'episodio di martedì 17 ottobre, Viola non sarà più in grado di controllare la situazione che si è venuta a creare con Renda. Nel frattempo Clara prenderà la scelta di troncare la sua relazione con Eduardo. Quest'ultimo sfogherà tutta la sua rabbia per quanto successo contro gli uomini appartenenti al suo clan. Otello e Ferri invece si scontreranno. Questo loro astio potrebbe causare dei problemi, che Raffaele dovrà cercare di risolvere al suo ritorno.

Mariella e Guido si trova a gestire il piccolo Gerry

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 18 ottobre, Viola confesserà a Diego di non sapere cosa fare con Eduardo ed Eugenio. Renda proseguirà il suo lavoro di infiltrato, in quanto confiderà ancora di far passare Eduardo dalla sua parte. Intanto Roberto e Marina saranno felici di avere con loro Ida. I tre però non saranno a conoscenza del fatto che Lara è pronta ad ostacolarli.

Inoltre Guido e Mariella capiranno che la cosa più giusta da fare è quella di parlare con Bice di Gerry.

Nella puntata di giovedì 19 ottobre, Martinelli inviterà Roberto e Marina a fargli vedere Tommaso. I coniugi Ferri si chiederanno il perché di questa richiesta. Nel frattempo Damiano, farà ricorso alla vecchia amicizia che lo legava ad Eduardo, spronando il boss ad abbandonare ogni attività illecita.

Mariella e Del Bue invece si troveranno a dover gestire Gerry.

Rossella chiede a Nunzio di aiutarla per scegliere il menù delle sue nozze

In base agli spoiler di venerdì 20 ottobre, Ferri avrà paura che Lara stia ideando qualcosa per portarsi via Tommaso. Marina invece terrà un atteggiamento più equilibrato, confidando di poter chiudere questa vicenda al più presto. Intanto Nunzio porterà avanti una vita senza freni. Quando Rossella lo inviterà ad aiutarla nello scegliere il menù delle sue nozze, per lui sarà complicato gestire tutto. Infine Guido e Mariella dovranno far fronte al ritorno di Speranza.