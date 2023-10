Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia si dovrà preparare a dire addio il piccolo Diego. Ebbene sì, il bambino non vivrà più con la madre: dopo un accordo stipulato con Cruz, il bambino verrà assegnato alle cure di Beni, la moglie del mugnaio, e grazie ai soldi elargiti da Cruz potrà crescere al meglio e con un'educazione degna dei membri de La Promessa. Per la governante, però, sarà dura separarsi dal bambino.

Pia scopre che dietro il rapimento di Diego c'è stata la mano di Cruz

Il rapimento del bimbo di Pia stravolgerà le prossime puntate de La Promessa.

La governante, almeno inizialmente, ha creduto che dietro al rapimento ci fosse la mano di Feliciano e Petra. Con l'intenzione di andare a denunciarli alla guardia civile, il ragazzo la scamperà grazie all'aiuto della madre Petra, che per far "zittire" Pia si licenzierà da La Promessa.

Tuttavia le cose non si risolveranno così facilmente, anche perché Romulo farà notare una cosa a Pia: nonostante la cattiveria di Petra, non sarebbe mai stata capace di compiere un gesto del genere. Dietro il rapimento di del bambino di Pia si nasconde un'altra mano: quella di Cruz.

La proposta di Pia alla marchesa Cruz

Sarà così che Pia si deciderà a ricattare Cruz. Guardandola negli occhi le dirà: "So che c'è lei dietro il rapimento di Diego.

Petra non avrebbe mai fatto una cosa del genere senza un suo ordine". Cruz non negherà il suo coinvolgimento, per questo Pia proseguirà con il suo ricatto: "Non voglio niente per me, io penso solo a mio figlio. Voglio che mi aiutate a mantenerlo e a sostenerlo economicamente per la sua educazione".

Pia sarà molto esplicita con la sua richiesta: "Mi aiuterà a trovare per il piccolo una famiglia che vive in città, in cui lui possa essere accudito e curato per bene.

Io andrà a trovarlo quando potrò".

Cruz accetta il ricatto di Pia

Pia, però, non vorrà che questo accordo rimanga verbale, per questo chiederà alla marchesa che tutto venga trascritto su carta. La marchesa, in merito al ricatto, si confronterà con Lorenzo e alla fine deciderà di accettare le condizioni di Pia.

La governante riuscirà a ottenere così il contratto, assicurando un buon futuro al piccolo Diego, così ben presto si dovrà preparare a dire addio al suo piccolino.

Pia prepara i bagagli di Diego

Pia, in compagnia delle sue colleghe, si troverà a preparare la valigia del piccolo Diego. Sarà ovviamente un momento abbastanza triste della donna, anche si separerà dal piccolo solo per il suo bene.

Ma dove finirà il bambino? Verrà assegnato alle cure di Beni, la moglie del mugnaio. Per Pia inizierà un periodo decisamente difficile, ma il bene del suo bambino viene prima di tutto.