Ci sarà Maria Corleone 2 nel prime time di Canale 5? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan e spettatori della fiction che in queste settimane hanno seguito le puntata della prima stagione e si apprestano a seguire il gran finale in onda mercoledì 4 ottobre in prime time.

Dal punto di vista auditel però, gli ascolti della serie tv Maria Corleone non sono stati sorprendenti ed estremamente positivi, tanto che al momento Mediaset preferisce tacere su una ipotetica seconda stagione.

Ascolti deludenti per Maria Corleone su Canale 5: la fiction non cresce negli ascolti

Nel dettaglio, l'appuntamento con Maria Corleone saluterà il suo pubblico questo mercoledì 4 ottobre con la quarta e ultima puntata in prima visione assoluta e intanto i fan si chiedono già quale sarà il destino della fiction e se ci sarà una seconda stagione su Canale 5.

A pesare saranno soprattutto gli ascolti registrati dalla fiction nel corso di queste settimane di programmazione in prima visione assoluta.

Dopo un buon esordio con oltre 2.7 milioni di spettatori, la terza puntata della Serie TV prodotta da Tao Due ha registrato una media di circa 2,4 milioni di spettatori, perdendo così pubblico invece di conquistarne nuovo.

Il trend della serie, presentata agli spettatori di Canale 5 come la "nuova Rosy Abate", non è stato in crescita e ciò potrebbe incidente su una ipotetica seconda stagione.

Mediaset tace su Maria Corleone 2: silenzio sulla seconda stagione

Al momento, infatti, i vertici del Biscione non si sono ancora espressi ufficialmente su quello che sarà il destino di Maria Corleone 2.

La fiction con Rosa Diletta Rossi, infatti, non è stata confermata ufficialmente per una seconda stagione e quindi non vi sono informazioni ufficiali e concrete su quello che sarà il suo destino.

Resta da capire, quindi, quale sarà la decisione finale dei vertici del Biscione: la fiction verrà riconfermata e quindi decideranno di darle una seconda possibilità oppure no?

Ci saranno le nuove puntate di Maria Corleone 2 su Canale 5?

Nel caso in cui dovesse arrivare il via libera da parte dei vertici del Biscione per la seconda stagione di Maria Corleone, per vederla in onda bisognerà attendere un bel po' di tempo.

Quasi sicuramente, infatti, la fase di scrittura e le conseguenti riprese, potrebbero impegnare il cast e la troupe per più di un anno.

Di conseguenza, la messa in onda della seconda stagione potrebbe essere prevista solo nel corso del 2025 nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. Intanto, per questa stagione tv, arriveranno nuove fiction in prima visione assoluta, tra cui quella che segnerà il ritorno in prime time di Gabriel Garko.