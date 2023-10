Crollano gli ascolti in prime time per le nuove fiction trasmesse sulle reti Mediaset. Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi e La voce che hai dentro con Massimo Ranieri sono le due nuove serie di questo autunno, che non stanno affatto brillando dal punto di vista auditel.

Ad avere la peggio è la fiction con Massimo Ranieri, che contrariamente a ogni aspettativa ha registrato ascolti ben al di sotto della media prefissata, toccando anche la soglia del 10% di share.

Maria Corleone perde pubblico e delude: crollano gli ascolti Mediaset

Il crollo ascolti in casa Mediaset è testimoniato in primis dai dati auditel deludenti registrati in queste settimane delle varie fiction trasmesse in prime time.

La prima è Maria Corleone, la nuova serie con Rosa Diletta Rossi che al debutto ha registrato una media di circa 2,8 milioni di spettatori con quasi il 17% di share.

Col passare delle settimane, però, gli ascolti della Serie TV sono calati e si sono fissati su una media di circa 2,4 milioni di spettatori, perdendone così circa 400.000 rispetto all'esordio.

Lo share di Maria Corleone si è fermato sulla soglia del 14%, anche in questo caso in netto calo rispetto alla puntata inaugurale trasmessa su Canale 5.

Gli ascolti di Maria Corleone sotto le aspettative

Insomma un trend decisamente al ribasso per la fiction di Canale 5, che nei promo iniziali era stata presentata come la nuova Rosy Abate, la serie di successo che in passato ha visto protagonista Giulia Michelini.

Peccato che gli ascolti non siano stati proprio gli stessi, dato che con Rosy Abate la media auditel di Canale 5 eha sfiorato i 5 milioni di spettatori e punte del 23% di share.

Cosa ne sarà di Maria Corleone? Ci sarà una seconda stagione dopo la puntata conclusiva del 4 ottobre? Al momento i vertici Mediaset non si sono ancora espressi su questa eventualità.

Flop per Massimo Ranieri: la fiction chiude su Canale 5

Tra gli ascolti al ribasso di questo inizio stagione autunnale spiccano anche quelli de La voce che hai dentro, la nuova serie che ha segnato il ritorno alla recitazione di Massimo Ranieri.

Anche in questo caso gli ascolti non sono stati affatto positivi: la serie tv si è rivelata un sonoro flop auditel, registrando una media inferiore alla soglia dei due milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 10 e il 12%.

Numeri decisamente inaspettati che hanno spinto i vertici Mediaset a chiudere definitivamente la serie con la prima stagione.

La voce che hai dentro 2 non ci sarà, ma non si esclude che Massimo Ranieri possa essere coinvolto in nuovi progetti televisivi.