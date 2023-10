La seconda stagione di My home my destiny è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nelle puntate rilasciate in streaming dal 9 al 13 ottobre 2023, Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) tenterà di riavvicinarsi all’ex moglie Zeynep Goksu (Demet Ozdemir). Mehdi le ruberà un bacio durante la festa di nozze della sorella Cemile (Elif Sönmez) e Nuh (Fatih Koyunoğlu). La reazione di Zeynep, però, non sarà delle migliori, visto che chiederà all'ex marito di non baciarla mai più senza il suo consenso.

Spoiler My home my destiny al 13 ottobre: Mehdi respinge la corte di Nazli

Negli episodi disponibili online da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre Nuh, dopo aver parlato con Mehdi, affronterà Cemile e le dirà che per lui non è mai stata un ripiego.

Intanto Zeynep trascorrerà del tempo in compagnia del suo datore di lavoro Baris (Engin Öztürk) ed entrambi si confronteranno sulle loro esperienze passate.

Mehdi, nonostante il divorzio da Zeynep, non mollare la presa: la "terrà d’occhio" con l’obiettivo di farla tornare tra le sue braccia. Nel contempo il meccanico respingerà il corteggiamento di Nazli (Ayşe Akın).

Cemile e Nuh si sposano, Mehdi è convinto che lui e Zeynep possano tornare insieme

Successivamente Mehdi approfitterà della festa del matrimonio tra la sorella Cemile e Nuh per riconquistare Zeynep, dato che la sorprenderà con un bacio appassionato.

Zeynep, ancora su tutte le furie per come l'ex marito si sia comportato con lei, non solo gli dirà di non provare a baciarla più, ma si rifiuterà di incontrarlo quando lui proverà a darle un appuntamento. Nonostante ciò Mehdi sarà convinto più che mai che tra lui e Zeynep non sia ancora tutto perduto.

Le cose per Mehdi, però, non si metteranno bene, infatti verrà ritrovato privo di sensi nel suo negozio dall’ex moglie.

Riassunto episodi precedenti: Zeynep gelosa di Mehdi e Benal, Mujgan scopre la relazione tra Cemile e Nuh

Nelle puntate che i telespettatori hanno seguito lunedì 2 e martedì 3 ottobre, Zeynep ha scoperto che le sue due madri hanno progettato di aprire un’attività di catering. In più ha scoperto che Mehdi ha messo in vendita l'officina.

Zeynep, nonostante non sia più sposata con Mehdi, non ha mai smesso di amarlo. Si è dimostrata gelosa nei confronti di Benal (İncinur Daşdemir) e a consolare l'amica ci ha pensato Emine (Naz Göktan).

Mujgan (Zeynep Kumral) ha scoperto la relazione segreta tra la sorella Cemile e Nuh.