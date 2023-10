Terra amara non smette mai di stupire e nuove storie sono pronte ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Secondo le anticipazioni presto in primo piano ci sarà Sevda, che dopo anni di sofferenza scoprirà che Umit è la figlia che aveva perso molti anni prima. La dottoressa sarà molto dura con la madre e le sue parole cariche di odio le provocheranno un infarto. Sevda proverà a spiegarsi, ma Umit non avrà alcuna fiducia nel suo racconto.

Spoiler Terra amara: Sevda affronta Umit per difendere Demir

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto per Sevda arriverà un momento molto emozionante.

La donna rivedrà la figlia che credeva di aver perso per sempre e scoprirà che si tratta di Umit. Tutto avrà inizio quando la nuova dottoressa di Adana inizierà a sviluppare una sorta di ossessione per Demir e farà di tutto per separarlo da Zuleyha. Sevda riuscirà a intercettare delle foto compromettenti di Umit in compagnia di Yaman e si precipiterà in ospedale a chiedere spiegazioni. La situazione, però, precipiterà in un modo che mai avrebbe potuto immaginare. Sentendosi accusata da Sevda, Umit sbotterà e le mostrerà una foto di quando era bambina, rivelandole di essere sua figlia. L'ex cantante sarà pietrificata, ma l'incontro che tanto aveva atteso deluderà le sue aspettative.

Trame nuove puntate: Umit sorprende Sevda con il suo disprezzo

Le prossime puntate di Terra amara vedono in primo piano l'incontro di Sevda con la figlia dopo tanti anni. Umit coglierà l'occasione per rinfacciare alla madre di averla abbandonata senza alcun rimorso per inseguire la sua carriera di cantante. Sevda sarà sconvolta da quelle parole e resterà in silenzio a subire tutto il disprezzo di sua figlia.

"Ho sognato questo momento per anni per dirti quanto ti odio", proseguirà Umit, incolpandola di tutta la sofferenza vissuta durante l'infanzia. Alla fine della conversazione Sevda perderà i sensi e avrà un infarto. Demir correrà in ospedale, ma quando l'ex cantante si riprenderà non gli racconterà quello che è accaduto tra lei e Umit.

Sevda non regge al dolore di perdere la figlia per una seconda volta

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Sevda si riprenderà proverà a spiegare a Umit cosa è successo subito dopo la sua nascita. Sevda racconterà che la famiglia di suo padre l'ha strappata dalle sue braccia. "Ti hanno rapito", dirà singhiozzando, ma Umit non riuscirà a dare credito alle parole di Sevda. La dottoressa continuerà a pensare che la madre non l'abbia mai cercata e andrà via turbata, nonostante le suppliche di Sevda. Quest'ultima terrà per sé tutta la sua sofferenza, e preferirà nascondere questa importante novità con Demir e la sua famiglia.