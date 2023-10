Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda giovedì 5 ottobre, rivelano che Maria vorrà mettersi sulla tracce di Matteo, per aiutarlo a riappacificarsi con Marcello. Barbieri, dopo aver scoperto dell'esistenza di un fratellastro è rimasto sconvolto. In seguito però, l'ex di Ludovica ha deciso di allacciare un rapporto con il giovane Matteo. La situazione non sarà affatto semplice per via dell'atteggiamento scontroso del fratellastro di Marcello. L'intervento di Maria sarà fondamentale per riuscire a far cambiare idea al nuovo arrivato.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 5 ottobre: Maria vuole mediare tra Marcello e Matteo

Maria scoprirà che la mamma di Matteo è molto malata e anche che lui non ha alcuna intenzione di stabilire un rapporto con il fratellastro, anzi non ne vorrà più sapere di lui. La giovane Puglisi rimarrà colpita da tutta la situazione e cercherà di mettersi in contatto con il giovane, per convincerlo ad avere un rapporto con Marcello. Purtroppo per Maria però, le cose non andranno come previsto e Matteo avrà una brutta reazione per l'intromissione della ragazza nella sua vita.

Il fratellastro di Matteo comunque si pentirà subito di aver litigato con la stilista e le chiederà scusa per il suo atteggiamento, accettando i suoi consigli e decidendo di dare una possibilità al suo rapporto con Marcello.

Intanto proprio per Barbieri arriverà una visita totalmente inaspettata.

Trame Il Paradiso delle signore del 5 ottobre: Adelaide dispiaciuta per non aver aiutato Vittorio e si confida con Matilde

L'inaugurazione della nuova collezione maschile de Il Paradiso delle signore è alle porte. Conti inizierà ad essere in ansia per via dell'assenza di Gianni Rivera all'evento.

Per rilanciare l'atelier e dare una buona spinta all'uscita della nuova collezione, la presenza del campione sarà più che necessaria. Vittorio deciderà così di rivolgersi ad Adelaide, affinché possa mettere in atto tutte le capacità per portare il calciatore Gianni Rivera al Paradiso durante il giorno dell'inaugurazione. Però la Contessa non potrà aiutarlo e sarà costretta a declinare la sua richiesta.

Adelaide però, si sentirà profondamente dispiaciuta nel non poter dare una mano all'amico Vittorio, quindi si confiderà con Matilde, rivelandole il suo stato d'animo. Nonostante il suo rammarico, Adelaide dirà alla giovane Frigerio che purtroppo non ha potuto fare altrimenti.