Sara Affi Fella è tornata al centro dei pettegolezzi di gossip dato che l'ex tronista di Uomini e donne ha ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno Francesco Fedato. In un video pubblicato su Instagram, i follower hanno potuto vedere che la coppia si trovava in un ristorante per una cena romantica quando il calciatore si è inginocchiato e ha pronunciato la fatidica domanda: "Mi vuoi sposare?".

Sara e Francesco convoleranno a nozze

Tramite un video pubblicato sul proprio account Instagram, Sara Affi Fella ha mostrato il momento in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno.

La coppia si trovava a cena in un ristorante, quando ad un certo punto Francesco Fedato si è inginocchiato di fronte all'influencer e con un anello in mano ha chiesto "Mi vuoi sposare?".

La risposta dell'ex tronista di U&D è stata "sì". La coppia si è formata nel 2019, mentre nel 2020 è arrivato l'annuncio che Sara aspettava un figlio: il piccolo Tommaso ha da poco compiuto 3 anni.

Il percorso dell'ex tronista di U&D

Sara Affi Fella si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere partecipato a Temptation Island con il fidanzato dell'epoca Nicola Panico. I due decisero di uscire separatamente dal programma, perché Nicola metteva troppi "paletti" all'interno della relazione. Successivamente Maria De Filippi ha deciso di far salire Sara sul trono di Uomini e donne in modo da poter ritrovare la serenità.

Il percorso dell'influencer però si interruppe per via di uno 'scandalo': mentre era sul trono, Sara continuava infatti a frequentare di nascosto il suo ex Nicola. Per mesi l'ex tronista venne bersagliata sui social, al punto da disattivare il suo account. Nel 2019 è finalmente riuscita a ritrovare la serenità grazie a Fedato.

Il commento di alcuni utenti del web

La notizia delle nozze di Sara Affi Fella sta avendo un grande clamore mediatico.

Sotto al post in cui è contenuto il video della proposta sono apparsi numerosi commenti di volti noti e meno noti. Un fan si è detto felice che Sara abbia trovato la felicità al fianco del calciatore in forza alla Lucchese: "Mi piaci dai tempi del dating show.

Finalmente hai trovato il tuo principe azzurro". L'ex tronista Ramona Amodeo si è complimentata con l'amica: "Auguriii". Dalila De Masi ha pubblicato dei cuori rossi e ha esordito con un "che bello". Floriana Messina e Federica Riccardi si sono congratulate con i futuri sposi, mentre Sofia Oranges ha scritto: "Auguri belli".

Tra i vari commenti c'è anche chi ha notato un pancino sospetto, ma al momento non ci sono conferme o smentite in merito ad una seconda gravidanza.