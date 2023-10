La soap opera di origini spagnole La Promessa riserva ancora tante sorprese. Le anticipazioni sulle puntate in programmazione su Canale 5 dal 9 al 13 ottobre 2023, dicono che la cameriera Jana Exposito (Ana Garces) troverà il coraggio di dire la verità al fratello Curro (Xavi Lock), il quale apprenderà che il capitano Lorenzo De La Mata non è suo padre. Quest’ultimo non appena il ragazzo lo affronterà, oltre a minacciarlo gli dirà di non conoscere il suo vero genitore.

Spoiler La Promessa, al 13 ottobre: Alonso non licenzia i cuochi, Curro apre gli occhi a Manuel

Negli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre a partire dalle ore 16:40 sino alle 16:55 circa, il marchese Alonso (Manuel Regueiro) non licenzierà i cuochi per aver smascherato il falso prete Camilo (Chico Garcia) anche se sua moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martín) non sarà d’accordo.

Intanto Curro aprirà gli occhi al cugino Manuel (Arturo Sancho), dicendogli che i suoi genitori hanno vietato a tutti di parlare con lui del suo passato.

Nel contempo la governante Pia (María Castro) inviterà il nuovo maggiordomo Don Gregorio (Bruno Lastra) a essere più comprensivo con Maria (Sara Molina).

Lorenzo minaccia Curro, Cruz rimprovera Jana e il nipote

Jana vuoterà finalmente il sacco a Curro quando lui le chiederà scusa per averla allontanata, rivelandogli di non essere figlio di Lorenzo, ma gli farà presente che soltanto Eugenia (Alicia Moruno) conosce la sua vera identità. Il giovane ragazzo metterà alle strette il capitano, il quale oltre ad ammettere di non essere il suo padre biologico lo costringerà a non svelare questo segreto pubblicamente.

Inoltre Lorenzo dirà a Curro di non sapere chi sia il suo vero genitore, dopo averlo minacciato.

Quando il giovane Curro non nasconderà il suo turbamento a Jana, lei lo inviterà a farsi dire la verità sulle sue origini dalla zia Cruz: in particolare la domestica Exposito si ricorderà che Eugenia ha partorito mentre era in viaggio con la sorella.

Per concludere il ragazzo tratterà male Jana, non appena la marchesa li rimprovererà per averli sorpresi a parlare.

Anticipazioni episodi di ottobre: Maria accusa Lope di aver mentito

Sempre dagli spoiler riguardanti ciò che accadrà nelle puntate in onda nel mese di ottobre, si evince che inizieranno i preparativi per le nozze di Manuel e Jimena (Paula Losada). A proposito di ciò, Catalina (Carmen Asecas), Jana e Martina (Amparo Piñero) crederanno che la futura sposa e Cruz si si siano approfittate della perdita di memoria del giovane marchese per ingannarlo.

Pia continuerà a fare delle indagini su Don Gregorio, mentre Lope (Enrique Fortún) comunicherà a Maria di aver appreso che Salvador (Mario Garcia) è stato rapito in battaglia: quest’ultima accuserà il cuoco di aver mentito per approfittarsi di lei.

Infine la marchesa Cruz su ordine del marito Alonso, non avrà altra scelta oltre a quella di ringraziare Candela (Teresa Quintero), Simona (Carmen Flores) e Lope, per aver contribuito all’arresto del finto prete Camilo.