In Terra Amara Demir sarà l'unico a sapere che Sevda è stata uccisa da Ümit, ma per una promessa fatta alla donna manterrà il segreto anche davanti alla polizia. Quando i poliziotti la cercheranno in villa Demir si inventerà una bugia e dirà che Sevda non si trova più a Çukurova in quanto si è trasferita a Istanbul.

Demir scopre che Ümit è incinta e prova a farla abortire

Demir, durante le prossime puntate, dovrà affrontare tutte le conseguenze dipendenti dalla sua relazione extra coniugale con Ümit. Lui si renderà conto di amare Züleyha e lascerà la sua amante, ma lei con questo rifiuto inizierà a nutrire una sorta di ossessione nei suoi confronti.

Vorrà tenerlo accanto a sé, al punto che si inventerà una finta gravidanza.

Lui quando verrà a sapere che Ümit è incinta andrà nel pallone e penserà che l'unica soluzione per avere una vita tranquilla sia far abortire la ragazza. La farà rapire e portare in un studio medico, ma la ragazza riuscirà a scappare.

Sevda protegge Ümit, ma non sa che non è incinta per davvero

Sevda non sarà al corrente del fatto che la gravidanza della figlia sia falsa, per questo farà di tutto per proteggerla, anche andare contro Demir. Gli farà una serie di minacce, tra cui chiedergli 100.000 lire turche e una macchina per consentire a lei e a Ümit di fuggire da Çukurova. Se non farà ciò che gli dice, lei andrà dritta alla polizia e denuncerà Züleyha per aver ucciso e seppellito un ladro.

Demir darà alla donna quello che vuole, ma proprio mentre lei e Ümit si daranno alla fuga, quest'ultima avrà un'ultima cosa da dire a Demir, anzi vorrà proprio buttargli addosso tutto il suo disprezzo, solo che quella discussione finirà in maniera tragica.

Ümit uccide accidentalmente Sevda

Ümit proverà a uccidere Demir, ma Sevda si metterà in mezzo e lo proteggerà, anche perché pochi attimi prima, quando erano da sole, la ragazza ha svelato alla madre la bugia sulla finta gravidanza.

Sevda non se la sentirà di far morire Demir per una pazzia della figlia, per questo gli farà da scudo.

Sevda però, prima di morire, chiederà a Demir di proteggere la figlia da un possibile arresto per omicidio, per questo il giovane prenderà il cadavere di Sevda e lo seppellirà in un posto isolato.

Demir si trova ad affrontare la polizia

La faccenda Sevda, però, non finirà qui. La polizia andrà a cercarla a Villa Yaman e Demir andrà nel panico. Non saprà cosa fare, ma cercherà di mantenere la calma e dirà loro: "Sevda si è trasferita a Istanbul, andate a cercarla lì".

Per far sembrare la sua affermazione ancora più veritiera, Demir darà agli agenti un indirizzo dove possano cercarla. Loro lo prenderanno e se ne andranno. Riuscirà a ingannarli?