Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore relative agli episodi che andranno in onda dal 15 al 21 ottobre 2023. Carolin sarà costretta ad affrontare un periodo molto difficile a causa del suo passato criminale che la porterà ad essere accusata ingiustamente di furto.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini svolte da Werner per scoprire l'identità del ladro che si nasconde al Furstenohof, sulla decisione di Paul di rimanere con Costanze, sulla sofferenza di Josie per la separazione dal suo amato, sull'aiuto fornito da Hildegard ad Andrè e sul triangolo formato da Michael, Rosalie e Caroline.

Werner chiede aiuto a Rosalie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che i Saalfeld saranno molto preoccupati per una serie di furti che avranno luogo al Furstenhof. Non riuscendo a scoprire l'identità dell'autore di questi reati, Werner inizierà a sospettare che il colpevole possa essere Carolin, visto i suoi problemi passati con la giustizia. Per saperne di più, l'uomo deciderà di parlarne con Rosalie , visto che ha vissuto per un certo periodo con lei. Le confidenze dell'albergatore spingeranno la Engel a sospettare anche lei dell'amica. A quel punto, la donna deciderà di riferire i suoi sospetti a Michael che preferirà non essere coinvolto nella situazione anche se crede nell'innocenza dell'amata.

Non riuscendo a trovare un aiuto nel compagno, Rosalie si rivolgerà ad Andrè che deciderà di mettere alla prova Carolin. La Lamprecht però intuirà tutto e li affronterà a viso aperto. Visto il degenerare della situazione, Michael interverrà per mediare fra i suoi amici, finendo per avvicinarsi pericolosamente alla donna che desiderà.

Venuto a sapere del furto, Christoph deciderà di incastrare il colpevole, accusando di furto Vanessa e licenziandola per finta.

Josie si confida con il padre

Josie rivelerà a Shirin che Paul ha deciso di dire tutta la verità a Constanze. Nel frattempo, quest'ultimo si ritroverà al capezzale della fidanzata che rischia di rimanere paralizzata.

Sentendosi in colpa, il giovane deciderà di rimanere al fianco di Constanze e lo riferirà a Josie che né soffrirà moltissimo. Andrè sarà molto triste a causa della fine della sua relazione con Bettina. Il suo stato d'animo influenzerà moltissimo sul suo lavoro. Per risollevargli il morale, Hildegard lo ingannerà bonariamente facendogli credere di essere in possesso di un cappello magico capace di trasformare tutti in ottimi cuochi. Sconvolta dalla decisione di Paul, Josie si confiderà con Erik che la farà ragionare