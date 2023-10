Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana, Un posto al sole, trasmessa tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50 circa dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 16 al 20 ottobre 2023, annunciano che Edoardo non riuscirà ad accettare la fine della sua storia con Clara e finirà per rendersi molesto nei suoi confronti.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla confusione emotiva di Viola, sulla difficile convivenza fra Giancarlo e Silvia, sulla volontà di Lara di vedere Tommaso, sull'aiuto di Guido e Mariella nei confronti di Gerry e sul ritorno di Speranza.

Damiano vuole aiutare Edoardo

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Clara chiuderà la sua relazione con Edoardo che non accetterà di buon grado la sua decisione. A quel punto, la giovane cercherà di sottrarsi all'ingerenza dell'ex che non sembrerà molto disposto ad assecondarla. Edoardo però non si limiterà a rendersi molesto nei confronti dell'ex fidanzata ma inizierà a comportarsi in maniera intrattabile con tutti. Nonostante ciò, Damiano continuerà a tenterà di convincerlo ad abbandonare la vita criminale in nome della vecchia amicizia che li lega. Viola non riuscirà più a soffocare i sentimenti che nutre per il poliziotto e inizierà ad avere molti problemi a gestire i momenti in famiglia.

Diego noterà il suo momento di difficoltà e cercherà di parlarle. A quel punto, Viola gli confiderà di sentirsi molto confusa e di non sapere cosa prova.

Rossella chiede un consiglio a Nunzio

Giancarlo riuscirà a farsi voler bene da Otello senza rendersi conto che Silvia forse non è più innamorata come prima. Le lamentele esasperanti di Ferri e l'eccessiva buona volontà di Otello finiranno per rendere il ritorno da Barcellona di Raffaele più difficile di quello che il portinaio si aspettava.

Ida farà ritorno a casa e verrà accolta con affetto da Roberto e Marina. La situazione però peggiorerà quando Lara chiederà a Ferri di vedere il piccolo Tommaso. A quel punto, Roberto inizierà a preoccuparsi che Lara stia ideando un piano per togliergli il bambino. Guido e Mariella troveranno finalmente il coraggio di parlare con Bice del modo in cui tratta il figlio Gerry.

La reazione della donna però non sarà quella che loro si aspettavano. Poco dopo, la coppia sarà costretta ad ospitare in casa il ragazzo che sembrerà essere interessato soltanto al cibo fino a quando non incontrerà Speranza.

Nunzio si sentirà molto stanco a causa degli straordinari fatti sul lavori e delle troppe uscite con Diana. Inoltre, Rossella gli chiederà consiglio sul menù da scegliere per il suo matrimonio.