Parte della puntata di Uomini &Donne del 5 ottobre, è stata dedicata ad Alessio e alle tre dame con cui sta uscendo in questo periodo. Roberta ha commentato la situazione dicendo che lei non ha mai fatto parte di "triangoli" o "quadrilateri" al centro studio, ma i fan l'hanno subito smentita ricordando quando un anno fa si contendeva Alessandro Vicinanza con Ida Platano, che nel frattempo era ancora legata a Riccardo Guarnieri.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo che Gianni Sperti ha criticato le mancate reazioni di Manuela con Michele in esterna, la puntata di U&D del 5 ottobre ha avuto altri protagonisti.

Maria De Filippi ha chiamato al centro Alessio, Barbara, Erika e Claudia: il cavaliere sta uscendo con tutte e tre le dame del parterre, incapace di decidere quale gli piace di più.

Mentre i quattro discutevano, Roberta ha chiesto la parola e ha cominciato a punzecchiare una delle donne che in questo periodo stanno frequentando il protagonista del Trono Over dagli occhi azzurri.

Di Padua, infatti, ha criticato Claudia perché secondo lei si immischierebbe sempre in situazioni altrui, andando a ricercare volontariamente coppie o "terzetti" nei quali inserirsi per stare al centro dell'attenzione.

La memoria del pubblico di U&D

Dopo che Claudia ha respinto quest'accusa rispedendola alla mittente, Roberta ha detto che lei non ha mai fatto parte di "triangoli" o "quadrilateri" al centro dello studio, anche perché preferisce conoscere un cavaliere alla volta.

Queste parole della dama di U&D hanno subito acceso i fan, soprattutto quelli che seguono il programma da tempo e ricordano perfettamente il passato di Di Padua.

A farsi portavoce del parere di alcuni spettatori del dating-show, è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni che su Instagram ha scritto: "Lei ha appena detto di non aver mai fatto triangoli in studio.

E quello con Alessandro, Ida e Riccardo dell'anno scorso cos'era, un pentagono?".

Nella scorsa edizione del programma di Canale 5 si è parlato a lungo degli "intrecci" che avvenivano tra i quattro protagonisti del Trono Over, con Roberta spesso accusata di interessarsi agli ex di Platano appositamente per dare fastidio a quest'ultima.

La nuova vita lontano da U&D

Per intere edizioni di U&D, infatti, si è parlato di Roberta soprattutto per le frequentazioni che aveva con gli ex fidanzati di Ida: prima Di Padua ha avuto una relazione con Riccardo (nel periodo in cui lui e la bresciana si erano lasciati), poi ha avuto un flirt con Alessandro.

La conoscenza con Vicinanza, però, si è interrotta bruscamente quando Maria De Filippi si è accorta che il cavaliere era innamorato di Platano: da una puntata all'altra, infatti, il salernitano si è dichiarato alla parrucchiera, accantonando definitivamente la romana.

I fan che oggi hanno sentito dire a Roberta che non ha mai fatto parte di "triangoli" nel programma, dunque, ci hanno tenuto a precisare che non è così e che ora lei non dovrebbe prendersela con le dame che hanno i suoi stessi comportamenti di un anno fa.

Da quando Ida e Alessandro hanno lasciato lo studio insieme, Di Padua non si è più ritrovata immischiata in situazioni del genere, anzi proprio nell'ultimo periodo ha ritrovato il sorriso. A riportare la donna al centro dell'attenzione, è stato l'arrivo agli Elios di Ermes, un 35enne molto bello che ha subito colpito tutte le signore del parterre e anche quelle a casa.

Le anticipazioni che trapeleranno dalle registrazioni di U&D del 6 e 7 ottobre, potrebbero aggiornare sulla conoscenza in corso tra Roberta e il modello che qualche anno fa ha sfilato a Ciao Darwin.