Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche degli episodi da lunedì 16 a domenica 22 ottobre, evidenziano che Josie proverà ad archiviare la pratica sentimentale che porta il nome di Paul, nel frattempo Yvonne assumerà l'escort Raphael per colmare il mal d'amore della figlia.

Shirin temerà che Henning possa farle una proposta di matrimonio, intanto Lindbergh si schiererà dalla parte di Constanze al fine di aiutarla. Vanessa, in ultimo, cadrà in una buca nel terreno e non riuscendo a uscire inizierà a chiedere aiuto, nel frattempo Robert farà sapere a Werner di non avere intenzione di tornare a Bichlheim.

Shirin preoccupata che Henning possa chiederle di diventare sua moglie

Le trame bavaresi di Tempesta d'amore, per ciò che riguarda le puntate dal 16 al 22 ottobre, raccontano che Josie cercherà di mettere una pietra sopra al suo legame con Paul, ma quando l'assistente di André incontrerà Lindbergh i suoi propositi a riguardo verranno seriamente messi alla prova.

Henning e Shirin, invece, assisteranno a una romantica proposta di nozze al Caffè Liebling, così il cugino di Maja scherzerà sull'eventualità che i protagonisti della prossima proposta di matrimonio potrebbero essere loro, ma Ceylan rimarrà turbata da tale eventualità.

Gerry scomparirà a seguito di un litigio col fratello ma lo stesso Max lo troverà poco tempo più tardi nella stanza del personale.

Il dipendente dell'hotel, però, sarà ignaro che a essere in pericolo è la sua amata Vanessa, mentre Josie risulterà infastidita notando che Paul cercherà di aiutare Constanze schierandosi dalla parte dell'avvocatessa.

Robert si rifiuterà di tornare in città

Gli spoiler tedeschi della telenovela ospitata da Rete 4 e creata da Bea Schmidt, riguardo gli episodi dal 16 al 22 ottobre, anticipano che Werner cercherà il sostegno morale di Christoph dopo aver saputo dal figlio Robert che non intende tornare a Bichlheim, ma anche a seguito della vendita delle quote da parte di Ariane.

Christoph starà moralmente accanto all'anziano albergatore ma, al contempo, non disdegnerà di guardarsi attorno esplorando nuove occasioni all'interno delle società per azioni.

Yvonne, a causa del mal d'amore della figlia, assumerà l'escort Raphael per stare accanto a Josie. La sommelier del cioccolato, sulle prime, non gradirà particolarmente i modi offensivi di Kofler ma, col trascorrere dei minuti durante un'uscita a due, imparerà ad apprezzare la compagnia dell'escort.

Vanessa sarà in pericolo: dopo essere caduta in una buca nel terreno, si renderà conto di non riuscire a uscirne, in alcun modo, quindi chiederà aiuto nella speranza che qualcuno si accorga del suo problema. Max, infine, avrà in animo di sorprendere Sonnbichler creando per la schermitrice una collana fatta di pietre cercate da lui nella natura, così assieme al fratello Gerry si metterà alla ricerca di tali pietre quando, però, i due Richter sentiranno le urla proprio della nipote di Alfons.