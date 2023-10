In Terra Amara Demir diventerà una furia quando Züleyha deciderà di commemorare Yilmaz intitolandogli un campo. Gesto che stupirà la ragazza, anche perché fino a quel momento credeva che la gelosia per il suo ex fosse ormai roba passata visto che è deceduto, invece a quanto pare non è così.

Tutti alla ricerca dell'eredità di Yilmaz

Uno degli argomenti di punta delle puntate di Terra amara in onda attualmente su Canale 5 è l'eredità di Yilmaz. Behice e Müjgan speravano che con quei soldi avrebbero potuto rifarsi una vita a Istanbul e invece hanno scoperto dall'avvocato che la cifra ereditata è veramente irrisoria.

Cosa succede dopo questa scoperta? Behice e Müjgan, con la coda tra le gambe, tornano a casa di Fekeli, ma avranno un chiodo fisso: i soldi di Yilmaz, che dovrebbero ammontare a circa 30 milioni di lire, sono nelle mani di Züleyha.

I soldi di Yilmaz nascosti sottoterra

Zia e nipote, in poche parole, accuseranno Züleyha di essere una ladra, ma la ragazza non avrà la benché minima idea di dove siano finiti i soldi di Yilmaz e avrà ragione, perché Yilmaz quei soldi li ha nascosti senza dire nulla a nessuno. Dopo aver venduto i suoi beni a Hünkar, ha messo i contanti dentro alcune lattine e le ha sotterrate in un terreno venduto proprio alla signora Yaman.

Quando Züleyha diventerà la nuova padrona della tenuta, prenderà quel terreno e lo donerà allo stato per farci costruire un campo per i bambini di Çukurova.

Sarà proprio durante i lavori che verranno ritrovati i soldi: Behice proverà anche ad appropriarsene, ma ormai appartengono allo stato.

La scoperta di Demir

Il destinatario del campo per i bambini è l'Agenzia per la protezione dell'infanzia e il campo dovrebbe essere intitolato a Hünkar. Il condizionale è d'obbligo perché Demir riceverà una lettera dall'agenzia, che lo informerà che il campo non verrà più intitolato a Hünkar, bensì a Yilmaz.

Demir chiederà spiegazioni a Züleyha e senza tanti giri di parole gli dirà che è stata lei a chiedere il cambio. "Avresti dovuto chiedermelo", urlerà Demir, ma la ragazza sarà chiara: lì sono stati trovati i soldi di Yilmaz, usati per costruire il campo, quindi il mimino che poteva fare era omaggiarlo dando al campo il suo nome.

Demir è ancora geloso di Yilmaz?

Züleyha dirà a Demir che questa tipologia di gesti servono per preservare la memoria di Yilmaz, visto che è anche il padre del piccolo Adnan. "Non voglio che tu me lo ricordi", continuerà a sbottare Demir, turbando e non poco Züleyha, che non si sarebbe mai aspettata che un cambio nome potesse creare tanto caos.

"Demir è chiaro che ti amo, volevo solo mantenere via la memoria di Yilmaz", continuerà a ribadire Züleyha e lui sembrerà capirla, però sarà chiaro: nonostante tutto Yilmaz in passato l'ha ferito e vuole che lei lo consulti se ha intenzione di fare qualcosa per commemorarlo. Züleyha sarà d'accordo con questa scelta?