Terra Amara va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler turchi della telenovela ospitata da Canale 5, per ciò che concerne gli episodi che saranno trasmessi martedì 24 e mercoledì 25 ottobre, evidenziano che Mujgan temerà che la gente possa parlare male di lei in quanto nipote della pluriomicida Behice, così la dottoressa inizierà a pensare di lasciare Cukurova per dribblare eventuali dicerie sul suo conto e trasferirsi a Istanbul. Fikret, intanto, rivelerà alla giovane Hekimoglu di essersi invaghito di lei.

Nel frattempo Zuleyha porterà Sevda in ospedale dopo che la donna ha accusato dei dolori al petto. Fekeli senior, in ultimo, dirà a Mujgan che non dovrebbe sentirsi in colpa per le malvagità compiute da Behice e, al contempo, ci terrà a rassicurare l'ex primario dicendole che potrà sempre contare sul suo appoggio.

Mujgan vorrà trasferirsi a Istanbul per evitare eventuali pettegolezzi sul suo conto

Le trame turche di Terra amara, in merito alle puntate del 24 e 25 ottobre, raccontano che Mujgan non vorrà che le altre persone la accostino in alcun modo alla zia Behice da quando ha scoperto che la stessa è una killer. Dribblare possibili pettegolezzi sul suo conto, però, non sarebbe un gioco da ragazzi restando a Cukurova, quindi la dottoressa inizierà a pensare che un trasferimento a Istanbul sarebbe la soluzione ideale.

Non ci vorrà molto a Hekimoglu per scoprire tramite un giornale che in realtà anche nella metropoli turca tutti sono al corrente che Behice ha ucciso Hunkar e, come spiacevole conseguenza, trasferirsi a Istanbul non la terrebbe al riparo da alcuna diceria altrui. A tentare di consolare Mujgan ci sarà Fikret, il quale coglierà l'occasione per confessare alla donna di essersi invaghito di lei.

Sevda avvertirà dei dolori al petto e Zuleyha la porterà in clinica

Le anticipazioni della telenovela turca, riguardanti gli episodi del 24 e 25 ottobre, svelano che Sevda inizierà ad accusare inaspettatamente dei forti dolori al petto, così Zuleyha deciderà di portarla in ospedale al fine di farla visitare.

Giunte in clinica, Umit si offrirà immediatamente di fare una visita alla madre e, dopo gli accertamenti del caso, ci terrà a rincuorare entrambe le donne sulle condizioni di salute di Sevda.

Altun, quindi, inviterà a cena l'ex amante di Adnan senior per quella stessa sera.

Mujgan, infine, si sentirà profondamente in colpa per le azioni malvagie compiute da Behice, ma Ali Rahmet ci terrà a dirle che non dovrebbe pagare per gli errori commessi dalla zia e, allo stesso tempo, il patriarca le dirà anche che potrà sempre contare sul suo appoggio.