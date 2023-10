Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara in programma dal 9 al 14 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per la svolta di Zuleyha, la quale deciderà di lasciarsi alle spalle il passato e provare così a lasciare andare il ricordo di Yilmaz.

Occhi puntati anche su Demir che, in questi nuovi appuntamenti con la soap si lascerà andare alla passione travolgente con Umit.

Mujgan, invece, resterà profondamente delusa dal comportamento di sua zia e prenderà una decisione inaspettata.

Zuleyha dimentica Yilmaz: anticipazioni Terra amara 9-14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 14 ottobre 2023 rivelano che per Zuleyha sarà il momento di lasciarsi alle spalle il passato e quindi dare una svolta importante alla sua vita, dopo che per diversi mesi ha continuato a vivere nel ricordo di Yilmaz.

Sarà Fekeli a spronare la donna a lasciarsi andare e provare a mettere una pietra sopra al passato, così da poter tornare a vivere e riprendere in mano le redini della sua vita.

Un consiglio che Zuleyha deciderà di cogliere al volo e così, nel corso dei prossimi episodi della soap opera turca, vedremo che la donna inizierà a manifestare il suo sentimento nei confronti dell'ex Demir, ignara però di quello che sta accadendo nella sua vita.

Demir va a letto con Umit: anticipazioni Terra amara al 14 ottobre

Sì, perché gli spoiler delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Demir si lascerà andare alla passione travolgente con la bella Umit e i due non riusciranno più a trattenersi.

A quel punto, quindi, intraprenderanno una relazione clandestina e in incognito, con la quale spereranno di non essere scoperti da nessuno.

Ma sarà davvero così oppure, prima o poi, verrà fuori la notizia di questa tresca?

Spazio anche alle vicende di Mujgan, la quale riuscirà finalmente a ritrovare i soldi dell'eredità di Yilmaz e non perderà occasione per rivendicarli, dato che serviranno per il futuro di suo figlio Kerem Ali.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Behice scoprirà che quei soldi possono essere toccati solo quando Kerem Ali avrà compiuto 21 anni.

Behice ai ferri corti con Mujgan: anticipazioni Terra amara 9-14 ottobre

La perfida donna andrà su tutte le furie: le anticipazioni di Terra amara fino al 14 ottobre 2023 rivelano che Mujgan resterà a dir poco sconvolta dall'atteggiamento di sua zia e deciderà di chiudere ogni rapporto con lei, ritenendola una persona avida.

Intanto, Zuleyha deciderà di far indagare sul passato di Behice: la donna intende fra chiarezza sulla morte di Hunkar e sostiene che la zia di Mujgan possa essere coinvolta in questa vicenda, motivo per il quale vorrà andare fino in fondo per scoprire come stanno le cose.