La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Manuel inizierà a recuperare la memoria. Nel frattempo ci sarà un bacio tra Jana e il dottor Abel. Il marchesino, infatti, comincerà a ricordare identificando Jimena semplicemente come la vedova del compianto fratello Tomas e non come la dolce metà che ha deciso di sposare. La complicata gravidanza di Pia, invece, indurrà il personale della tenuta a contattare il dottor Abel sia per le condizioni di salute precarie della governante, ma anche del bimbo che la stessa porta in grembo.

Il medico, infine, salverà la vita sia a Pia che al piccolo Diego, momento di liberazione che verrà impreziosito da un appassionante bacio tra Abel e Jana.

Il Duca de Los Infantes suggerirà a Jimena di stare alla larga da Manuel notando che lo stesso ha recuperato la memoria

Il matrimonio tra Manuel e Jimena è stato organizzato esclusivamente per questioni di comodo, difatti il marchesino ha scelto di sposare la ragazza con un duplice scopo: salvare le sorti economiche della sua famiglia e della tenuta. Poi, però, Manuel ha avuto un incidente in aereo e ha perso la memoria, così Jimena gli ha fatto abilmente credere che prima dell'incidente erano felicemente innamorati e lui stava per accantonare la passione per l'aviazione.

Manuel, quindi, ha sposato la donna credendo di esserne innamorato e, di conseguenza, dimenticando ciò che provava per Jana.

Nei prossimi episodi de La Promessa, i pezzi del puzzle della memoria di Manuel cominceranno pian piano a mettersi a posto, così il Duca de Los Infantes suggerirà a Jimena di stare alla larga dal suo sposo notando che lo stesso potrebbe a breve ricordare tutto.

Manuel infatti inizierà a vedere Jimena soltanto come la vedova del compianto fratello Tomas e non come una persona che ha amato o ama.

Il dottor Abel e Jana si baceranno

Le prossime puntate della telenovela ospitata da Rete 4 rivelano che la gravidanza di Pia, rimasta incinta a causa di un abuso subito dal barone Juan, si rivelerà più complicata del previsto.

Consci che la governante sta rischiando la vita per partorire, i dipendenti della tenuta contatteranno il dottor Abel, il quale si affretterà a mettere in campo le sue abilità mediche salvando sia Pia che il piccolo nascituro Diego.

Fin dal primo incontro, tra Abel ed Exposito ci sarà una forte chimica e questa attrazione reciproca, dopo che il dottore salverà la vita a Pia al figlio, sfocerà in un appassionante bacio tra i due. Manuel inizierà a ricordare, seppur confusamente, cosa provava nei riguardi della figlia di Dolores prima dell'incidente aereo.