Nelle puntate di Terra amara in programma dal 30 ottobre al 4 novembre su Canale 5, Mujgan Hekimoglu deciderà di affrontare Umit a quattrocchi. La dottoressa scoprirà che la sua collega ha una relazione clandestina con Demir.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha viene trasportata in ospedale

Zuleyha è sparita nel nulla e Fikret confiderà a Fekeli di aver avuto uno scontro con lei, ma respingerà ogni accusa in merito alla sua scomparsa. Demir farà ritorno a Cukurova e verrà a conoscenza della vicenda che coinvolge la moglie.

Zuleyha verrà trovata grazie all'ausilio dei cani molecolari.

Sarà in mezzo al bosco con una gamba intrappolata in una tagliola. Una volta trasportata in ospedale, al suo risveglio si scoprirà che ha perso la memoria e non si ricorda per quale motivo si era recata nel bosco. Non avrà però dimenticato tutto, visto che si ricorderà di aver pensato solo a Demir. Per questo Zuleyha gli giurerà amore, tanto che i due si lasceranno andare a un bacio che spezzerà il cuore di Umit.

Mujgan chiude la storia con Fikret

Mujgan chiuderà la storia con Fikret dopo aver scoperto che la sua vecchia fidanzata ha tentato di togliersi la vita a causa sua. Gulten, invece, scoprirà da Ismail che Gaffur ha fatto un'ipoteca su una sua proprietà, il tutto come garanzia per ottenere il visto per la Germania.

Gaffur non ha pagato la cifra pattuita, quindi Ismail pretenderà le terre. Gulten non vorrà raccontare a nessuno quello che ha scoperto, ma non riuscirà a nascondere completamene la cosa. Zuleyha continuerà a essere ricoverata in ospedale e anche Demir avrò modo di confidarle tutto il suo amore.

La città di Cukurova verrà tappezzata di volantini dove viene affossata la reputazione di Adnan senior.

Demir, per evitare che ciò avvenga, ordinerà ai suoi scagnozzi di distruggerli. Mujgan scoprirà che Demir e Umit c'è qualcosa di più che una semplice amicizia, così deciderà di affrontare la collega a quattrocchi.

Sermin scoprirà che Demir ha trascorso il weekend con un'altra donna. Lo affronterà, ma lui smentirà la faccenda fornendo un alibi.

Zuleyha sarà dimessa dall'ospedale e tornerà a casa accompagnata dal marito e Sevda. Anche fuori da Villa Yaman ci saranno dei volantini contro Adnan senior e Demir non riuscirà a trattenere la rabbia. Intanto Zuleyha recupererà la memoria e rivelerà a Sevda il nome del colpevole della sua aggressione.