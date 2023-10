Ancora giornata di riflessioni al Grande Fratello per Massimiliano Varrese, che questo pomeriggio si è esibito nell'ennesima riflessione sulle incomprensioni avute con Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi.

Parlando con Rosy Chin, l'attore si è detto convinto del fatto che entrambe le coinquiline continuano ad attaccarlo solo ed esclusivamente perché sarebbero invidiose della presa che lui avrebbe sul gruppo.

La riflessione di Varrese

La "convivenza forzata" tra Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi è al minimo storico: "Mi rendo conto che queste due persone soffrono il fatto che voi mi amiate" ha ad un certo punto riferito l'attore a colloquio con Rosy Chin.

A detta sua, Grecia e Beatrice sarebbero dunque invidiose del rapporto che lui avrebbe instaurato con gli altri compagni d'avventura, contrariamente a loro che non avrebbero invece legato in un modo completo e profondo col resto della comitiva.

I motivi dell'astio

Tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non c'è mai stato feeling all'interno del GF. I rapporti si sono ulteriormente inclinati in occasione della 13^ puntata, quando la Luzzi ha preso le difese di Heidi Baci sostenendo che se la concorrente si è dovuta ritirare dal gioco è solamente per via dell'invadenza di Massimiliano che non si arrendeva all'idea di non interessare alla 25enne di Pescara.

Al contrario, Grecia Colmenares sembrava avere una "convivenza" tranquilla con Massimiliano.

Una tranquillità durata fino a lunedì scorso, quando l'attrice ha raccontato un aneddoto legato a Baci: secondo il suo racconto, Massimiliano una notte avrebbe raggiunto la modella mentre dormiva desideroso di chiarire in quel momento una determinata questione nonostante Heidi gli avesse palesato l'intenzione di volerne discutere il giorno successivo.

In entrambe i casi, Massimiliano Varrese non ha digerito i commenti delle coinquiline andando per questo su tutte le furie.

Luzzi-Varrese al televoto

In occasione dell'ultima puntata Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono risultati i più votati, tanto da finire in nomination. Giovedì 26 ottobre, il meno votato finirà al televoto con la meno votata della puntata di lunedì.

Una sfida che Varrese, nel corso della chiacchierata con Chin, si è detto convinto di poter vincere dato che secondo lui il pubblico si è reso conto di come Beatrice faccia un gioco sporco e scorretto nei suoi confronti. Sui social, tuttavia, moltissimi utenti sembrerebbero stare dalla parte dell'attrice.