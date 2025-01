Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Pia Adarre sarà costretta a mettere in scena la propria morte per scappare dal ritorno di Gregorio alla tenuta. Un giorno però Jana si assenterà per recarsi in una grotta, dove appunto ha trovato riparo la sua amica. Il comportamento della domestica finirà per insospettire Petra, la quale crederà che Pia non sia davvero morta e ne parlerà con Gregorio.

Pia finge di morire per scappare da Gregorio

Tutto inizierà nel momento in cui Pia sarà costretta a fingere la propria morte dopo l'arrivo di Gregorio alla tenuta.

La donna, declassata a semplice domestica, dirà a suo marito che Diego è deceduto durante il parto. Ma l'ex maggiordomo non crederà alla versione della moglie, che disperata metterà in atto una propria messa in scena con la complicità di Jana.

Pia berrà una quantità non mortale di cianuro per poi essere ritrovata svenuta da Vera. Romulo e i marchesi saranno gli unici al corrente del piano della donna. Intanto Alonso pretenderà che lo staff de La Promessa mantenga il riserbo sul suicidio di Pia.

La domestica e i suoi complici si augurano che a questo punto Gregorio lasci il marchesato, ma non sarà cosi. Anzi, ben presto Petra noterà che Jana è solita lasciare la tenuta in orario notturno. Ovviamente non sa che la domestica di notte va a portare da mangiare a Pia che è nascosta all'interno di una grotta.

Petra dice a Gregorio che Pia può essere ancora viva

Petra non crederà che Jana vada a svolgere delle commissioni fuori dal paese per conto di Romulo. I sospetti della governante troveranno ancora più fondamento quando Jana diffonderà la notizia che Pia sarebbe deceduta nel suo paese natale. Attraverso queste voci, ovviamente del tutto prive di fondamento, Jana e Romulo cercheranno di spingere Gregorio a uscire allo scoperto, ma invano.

Anzi, Petra arriverà alla conclusione che Pia sia sempre viva e avviserà Gregorio dei propri sospetti.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti de La Promessa andate in onda a gennaio su Rete 4, Curro è apparso deciso a partire per la Prima guerra mondiale e nessuno è riuscito a fargli cambiare idea. Manuel è rimasto molto stupito quando ha scoperto che suo cugino vuole andare al fronte per la delusione d'amore provocata da Martina, che nel frattempo è apparsa preoccupata per la sua incolumità.

La ragazza ha anche provato a convincere Curro a rimanere alla tenuta, ma invano.

Nel frattempo, Pelayo ha confidato a Catalina di non essere più in possesso del denaro necessario ad aiutarla, dato che è stato costretto a consegnarlo a Lorenzo per saldare un debito