Nelle prossime puntate di Terra Amara Fekeli caccerà di casa Behice, stanco dei suoi soprusi nei confronti del personale di servizio, soprattutto di Nazire. Un duro colpo per Behice, che improvvisamente verrà privata del lusso a cui è sempre abituata.

Müjgan e Behice decise a scappare a Istanbul

Tra Fekeli e Behice il rapporto si è incrinato notevolmente da quando è morto Yilmaz. Proprio nelle puntate in onda questi giorni su Canale 5, Fekeli ha scoperto che Behice e Müjgan vogliono lasciare Çukurova e tornare a Istanbul, per vivere la loro vita di sempre con l'eredità di Yilmaz.

Fekeli ci è rimasto male per la loro scelta, anche se in realtà Müjgan non vorrebbe andarsene, ma non è riuscita a dire di no alla zia e presto lasceranno il ranch di Fekeli.

Müjgan e Behice tornano al ranch

Fekeli soffrirà parecchio per la lontananza da Kerem Ali, visto che sarà l'unica cosa che gli rimarrà del suo Yilmaz, ma non potrà fare niente davanti alla scelta delle due donne. Müjgan e Behice saranno pronte a partire per Istanbul, ma dall'avvocato riceveranno una brutta notizia: Yilmaz non ha lasciato niente e non si sa che fine abbiano fatto i suoi soldi.

Non sapranno cosa fare, ma alla fine grazie a Fikret potranno tornare a vivere nel ranch di famiglia. Fekeli, però, sarà chiaro: se Behice proseguirà ad avere un comportamento irrispettoso nei confronti del personale di servizio, la caccerà via di casa senza pietà.

Gli ennesimi insulti di Behice nei confronti di Nazire

Il personale di servizio di Fekeli non sarà per niente felice di rivedere Behice in giro per casa e in qualche modo inscenerà una protesta, e si ribellerà nei confronti della donna. Decideranno di non pulirle più la stanza, ma in generale non avranno più voglia di prendersi cura di lei.

Behice noterà questa presa di posizione da parte delle domestiche e non la prenderà affatto bene. Si sfogherà contro di loro e le insulterà senza pietà, e se la prenderà in particolar modo con Nazire. Behice, però, non immaginerà che a origliare la conversazione ci sia proprio Fekeli, che avrà in serbo per lei un duro rimprovero.

Behice viene cacciata dal ranch

Fekeli starà lì ad ascoltare quando Behice dirà a Nazire che, da quando vive nel ranch, non ha fatto altro che mangiare del cibo orribile, ma con le offese non si fermerà certamente qui. Stanco di sentirla parlare, Fekeli interverrà e la inviterà a lasciare la villa, visto che nessuno in casa riesce a farla sentire a suo agio.

Fekeli chiamerà il suo autista personale e gli chiederà di accompagnare Behice in un altro dei suoi immobili, decisamente non lussuoso come la villa, ma sicuramente adatto per la signora. Lei rimarrà senza parole, forse non si sarebbe mai aspettata una presa di posizione così netta da parte di Fekeli.