Fekeli e Behice non hanno un bel rapporto, e la cosa verrà a galla nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Lui capirà che la donna è interessata solo al denaro, così inizierà a tenerla d'occhio. Un giorno la sentirà mentre maltratterà Nazire. Quest'ultima viene considerata da Fekeli come una di famiglia, così in men che non si dica l'uomo inviterà Behice a lasciare il ranch e ad andare a vivere da un'altra parte.

Fekeli detta delle condizioni a Yilmaz

Nelle prossime puntate Yilmaz e Züleyha proveranno nuovamente a fuggire, ma il loro piano fallirà.

A ogni modo la cosa causerà dei problemi sia a Villa Yaman che al ranch di Fekeli. Quest'ultimo perdonerà Yilmaz per quello che ha fatto, ma capirà che la situazione a casa sua non sarà più vivibile come un tempo.

In primis penserà al bene del suo nipotino, Kerem Ali, così il piccolo insieme a Müjgan e Behice rimarranno a vivere nel ranch, mentre Yilmaz dovrà lasciare la casa: potrà vedere il bambino quando vorrà, ma non potrà portarlo via dalla madre.

Il divorzio tra Müjgan e Yilmaz

Il divorzio tra Müjgan e Yilmaz sarà sempre più imminente: lui ama Züleyha e vuole stare al suo fianco. Behice, però, vorrà parlare personalmente con Fekeli delle condizioni del divorzio, così lo raggiungerà in fabbrica.

La donna vorrà che parte dei beni di Yilmaz vadano alla nipote.

Fekeli non gradirà le pretese di Behice, anche perché nel patrimonio di Yilmaz non c'è nulla che porti il nome di Müjgan. Behice non avrà nemmeno tanta fiducia di Fikret: se dovesse succedere qualcosa a Fekeli, lui sicuramente non condividerebbe la sua eredità con loro.

La morte di Yilmaz

La situazione tra Fekeli e Behice peggiorerà dopo la morte prematura di Yilmaz. Anche in questo caso la zia penserà solo ai soldi che erediterà la nipote. Fekeli si renderà conto che la donna è interessata solo al denaro, ma non potrà immaginare che Behice ha già messo su un piano per prendere l'eredità e scappare da Çukurova.

Riuscirà a manipolare la nipote e sarà in quell'occasione che zia e nipote decideranno di lasciare il paese: Müjgan porterà via Kerem Ali spezzando il cuore di Fekeli. Tuttavia, il piano di Behice non andrà a buon fine, visto che ciò che Müjgan erediterà da Yilmaz non sarà sufficiente per iniziare una nuova vita a Istanbul.

Behice via dal ranch di Fekeli

Grazie a Fikret le due donne potranno tornare a vivere al ranch, ma Fekeli avvertirà Behice: se il suo comportamento non migliorerà, la caccerà via di casa. Le cameriere del ranch non riordineranno la sua stanza e non si prenderanno cura di lei, visto che in passato le ha trattate male.

Behice però, in un impeto di rabbia, tratterà male Nazire. Fekeli sentirà tutto, così inviterà Behcie a fare le valige e a cercarsi un'altra casa.