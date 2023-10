Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di matrice nostrana creata da Wayne Doyle, per ciò che concerne le puntate che saranno trasmesse mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, rivelano che il piccolo Jimmy Poggi chiederà a suo padre Niko di trascorrere più tempo insieme a Micaela Cirillo. Roberto Ferri, dopo aver fatto una scelta su Lara Martinelli, attenderà una risposta dalla donna. Nel frattempo Giancarlo Todisco e Silvia Graziani saranno alle prese coi primi step legati alla loro fresca convivenza con Otello Testa.

Giulia, invece, noterà per la prima volta che Luca De Santis pare come tormentato da qualcosa, mentre tra Filippo Sartori e Michele Saviani non accenneranno a placarsi le tensioni in radio.

Roberto attenderà una risposta da Lara in merito alla sua decisione

Le trame italiane di Un posto al sole, in merito alle puntate che andranno in onda sulla terza rete Rai l'11 e il 12 ottobre, anticipano che Roberto ha oramai operato una scelta dai tratti definitivi riguardo Lara.

Adesso il coniuge di Marina Giordano non dovrà far altro che attendere la risposta di Martinelli in merito alla sua decisione, nel frattempo i primi passaggi della convivenza con Otello non si riveleranno una passeggiata di salute per Giancarlo e Silvia.

La linea editoriale della radio sarà motivo di dissapori continui tra Michele e Filippo

Gli spoiler nostrani della telenovela di Rai 3, riguardanti gli episodi di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, rivelano che Michele e Filippo proseguiranno a essere in disaccordo su quale linea editoriale seguire nella stazione radiofonica.

Il piccolo Jimmy, nel mentre, chiederà a suo padre Niko di trascorrere più tempo assieme a Micaela.

Giulia noterà che Luca è tormentato da qualcosa

Le anticipazioni di Un posto al sole per l'11 e il 12 ottobre evidenziano che Jimmy dovrà fare i conti per la prima volta con la demenza senile della cagnolina Bricca.

Giulia, intanto, si renderà conto che Luca sembra tormentato da qualcosa, ma Poggi faticherà a comprendere di cosa si tratti.

Roberto e Marina rifletteranno sulla nuova minaccia di Lara

Malgrado oramai sarà smascherata su tutta la linea, Lara non avrà intenzione di fermare la sua furia vendicativa facendo un'altra minaccia ai coniugi Roberto e Marina. Martinelli, difatti, avvertirà Ferri e Giordano che ha intenzione di rivelare tutta la verità in merito al piccolo Tommaso.

Gli alterchi professionali tra Michele e Filippo, infine, continueranno senza sosta. Riusciranno Saviani e Sartori a trovare un punto d'incontro?