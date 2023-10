L'amore che Fikret proverà per Züleyha gli condizionerà anche il suo futuro, anche se nel finale di serie di Terra Amara riuscirà a convolare a giuste nozze con Zeynep. Prima di farle la proposta, però, vorrà farle sapere i sentimenti che ha provato per colei che in realtà è sua cognata. Come la prenderà Zeynep? Riuscirà ad accettare il passato di Fikret senza problemi.

Fikret vuole confessare a Zeynep il suo passato sentimentale

Nel finale della quarta stagione di Terra amara, Fikret finalmente troverà l'amore. Il suo cuore apparterrà a Zeynep e nell'ultimo episodio della serie convoleranno a nozze.

Prima, però, succederà qualcosa. Fikret si preparerà per fare la proposta alla donna, ma temerà che possa prendere male qualcosa: il fatto che fino a poco tempo prima fosse innamorato di Züleyha.

Confesserà alla zia Lütfiye le sue paure, anche perché Fikret crede che per avere un rapporto sincero e duraturo, Zeynep debba sapere da subito quello che lui ha provato per Züleyha.

La confessione di Fikret: 'Ho amato Züleyha'

Fikret inviterà Zeynep fuori cena. La sua intenzione sarà quella di dirle la verità su Züleyha e successivamente farle la proposta. Proprio nel bel mezzo dell'appuntamento coglierà la palla al balzo per dirle la verità.

I due inizieranno a parlare di Züleyha, anche perché qualche giorno prima Zeynep aveva mostrato tutta la sua ammirazione per la donna, però non capirà perché debba diventare l'argomento principe della loro serata, allora Fikret si confesserà: "Sappi che in passato ho fatto di più che ammirarla".

Zeynep non riuscirà a capire dove voglia arrivare, allora lui sarà ancora più chiaro: "Ho amato Züleyha, ma ora sono sicuro che non è più così".

Le perplessità di Zeynep

Zeynep rimarrà senza parole, anche perché non si sarebbe mai aspettata una confessione del genere durante il loro appuntamento romantico. La cosa che la farà insospettire di più sarà la frase "l'ho amata, ma ora sono sicuro che non è più così".

Fikret sta paragonando i sentimenti che prova per lei con quelli che provava per Züleyha?

Fikret propone a Zeynep di sposarlo

Fikret vedrà che la ragazza è rimasta perplessa, così le spiegherà il motivo della sua confessione: "Voglio che tu sappia tutto del mio passato". Subito dopo si alzerà e sarà pronto a inginocchiarsi di fronte a lei per farle la proposta.

"Ogni volta che ti vedo è come se il mio cuore stesse per esplodere", le dirà Fikret. Le mostrerà un anello di fidanzamento e le chiederà: "Mi vuoi sposare?". Zeynep non riuscirà a trattenere le lacrime e ovviamente gli risponderà di sì. I due si lasceranno andare a un tenero abbraccio e al loro primo ballo insieme.