Fikret si innamorerà di Züleyha durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Sarà la morte di Demir ad avvicinare Fikret alla cognata, ma forse nemmeno lui si sarebbe mai immaginato che avrebbe iniziato a nutrire qualcosa di profondo per colei che per un po' di tempo è stata una sua nemica.

Fikret inizia a provare qualcosa per Züleyha

Le puntate di Terra amara in onda attualmente su Canale 5 non farebbero mai presagire un possibile innamoramento di Fikret nei confronti di Züleyha, invece sarà così. Durante il finale della terza stagione Demir sparirà nel nulla, vittima di un assalto alla sua villa.

Perse le sue tracce, Fikret si sentirà un po' responsabile per la moglie del fratellastro.

Le starà sempre molto vicino, al punto che dentro di lui inizierà a nascere qualcosa che vale più di una semplice amicizia. Di lì a breve arriverà la notizia del ritrovamento del corpo di Demir e per Fikret inizierà ad aprirsi uno spiraglio di speranza, anche se sa che non è moralmente giusto innamorarsi della moglie del defunto fratellastro.

Fikret è deciso: vuole confessare ciò che prova a Züleyha

Spinto anche dal senso di dovere, Fikret proverà a dimenticare Züleyha, ma non ce la farà. Per uscire da questo incubo troverà una sola soluzione: confessare a Züleyha i suoi sentimenti. Una mossa abbastanza azzardata per Lütfiye e Çetin, che in tutti modi proveranno a far desistere Fikret dal farlo, ma non ci riusciranno.

Fikret andrà fuori da Villa Yaman e farà a Züleyha il suo fatidico discorso.

Züleyha non reagisce come Fikret avrebbe voluto

Züleyha, forse, ha già capito che Fikret prova qualcosa per lui, per questo affronterà l'argomento anche con un pizzico di leggerezza, probabilmente per far sentire il ragazzo a suo agio. Invece Fikret sarà molto serio e in un attimo svelerà i suoi sentimenti: "A me non importa se ci sono degli ostacoli insormontabili, io ti amo ogni giorno di più".

Züleyha resterà immobile e guarderà Fikret in un modo in cui il ragazzo non si sarebbe mai aspettato. Sembrerà quasi che la giovane provi pena per lui e non è certamente il sentimento che un innamorato vorrebbe provare, soprattutto nel momento in cui dichiara il suo amore.

Fikret sa che Züleyha ama Mehmet

Sarà chiaro che Züleyha non vorrà intraprendere nessuna storia d'amore con Fikret, ma allo stesso non vorrà nemmeno perdere il rapporto di amicizia, visto che lo considera una delle persone più importanti della sua vita.

Fikret capirà che Züleyha non vuole saperne di lui perché ama Mehmet, e dovrà prendere atto di questa cosa. Con il cuore spezzato se ne andrà via, certo che le cose tra loro non potranno sicuramente essere come prima.