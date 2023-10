Una nuova tragedia a Terra amara presto scuoterà casa Fekeli con la morte improvvisa di Mujgan. La dottoressa si troverà su un volo per Istanbul quando l'aereo precipiterà, Con la morte della ragazza anche i sogni di Fikret saranno infranti. Il nipote di Fekeli si era appena convinto di cambiare la sua vita e sposare Mujgan, e magari trasferirsi con lei a Istanbul. Dopo la brutta notizia Fikret si sentirà terribilmente in colpa per la morte della sua amata, che aveva lasciato Cukurova proprio per le loro incomprensioni. Per Fekeli sarà come perdere una figlia e tutto ciò che gli resterà sarà il piccolo Kerem Ali.

Mujgan stanca di Fikret

Mujgan e Fikret vivranno una storia d'amore molto travagliata.

Lui non riuscirà a rinunciare alla sua vendetta contro Demir e per raggiungere il suo obiettivo arriverà a sacrificare il rapporto con Mujgan. Quest'ultima, stanca di passare sempre in secondo piano, prenderà una decisione dolorosa, ma necessaria per dare una scossa al suo rapporto. Deciderà di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali, ma all'inizio si recherà da sola in città per trovare una casa. La dottoressa saluterà Fekeli a cui affiderà il suo bambino per qualche giorno e si imbarcherà sull'aereo. Quando Fikret verrà a sapere di aver perso Mujgan si renderà conto di amarla ancora e si precipiterà in aeroporto per fermarla e farle la proposta di matrimonio.

Fekeli e Fikret scossi dalla morte di Mujgan

Fikret che farà di tutto per recuperare il rapporto con Mujgan. Sarà disposto a cambiare per lei e anche a sposarla. Felice di aver capito cosa vuole dalla vita correrà in aeroporto, ma il volo di Mujgan sarà già partito. Tornerà al ranch comunicando a Fekeli la sua decisione: chiedere la mano a Mujgan appena potrà.

La famiglia festeggerà la splendida notizia, ma la felicità sarà interrotta bruscamente da un annuncio alla radio. Un aereo è precipitato, e Ali Rahmet e il nipote si renderanno conto che si tratta del volo di Mujgan.

La sofferenza e i sensi di colpa di Fikret

Il piccolo Kerem Ali così sarà anche orfano di madre. Il bambino potrà contare sull'affetto di Fekeli e Fikret, che piangeranno la morte di Mujgan.

Soprattutto Fikret non potrà fare a mano di sentirsi in colpa per aver spinto Mujgan a lasciare Cukurova a causa del suo atteggiamento. Non riuscirà a smettere di piangere pensando a come sarebbe stato felice insieme a Mujgan se avesse capito prima quanto fosse importante per lui.