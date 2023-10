Nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 30 ottobre al 3 novembre Niko apprenderà che Manuela sta insieme a Costabile e la cosa gli susciterà una particolare invidia. Per qualcuno invece potrebbe arrivare l'amore, perché Diego sembrerà interessato ad approfondire la conoscenza di Ida. Si arriverà a una svolta in merito alla vicenda di Lara Martinelli, visto che un medico metterà Roberto in guardia dalla sua pericolosità. Davanti alla scioccante notizia, Ferri non potrà che unirsi alla moglie Marina nell'ordire un piano per farla fuori.

Spazio anche Damiano, che arriverà a fare una dura scelta che riguarderà il suo lavoro di poliziotto e la sua amicizia con Eduardo Sabbiese.

Roberto scopre che Tommaso è stato male a causa di Lara

Dopo che Roberto scoprirà che Lara ha indotto i malesseri nel piccolo Tommy, si renderà conto di quanto sia pericolosa la sua ex. Questa svolta arriverà grazie al pediatra che ha avuto in cura il bambino diversi mesi prima e non esiterà a mettere Ferri in guardia dalla donna. Marina, che aveva acconsentito a lasciar perdere i suoi propositi contro Lara, tornerà alla carica dopo aver appreso ciò che lei ha commesso. Sarà così che Ferri e Giordano architetteranno un piano per tappare la bocca per sempre a Martinelli.

I sentimenti che Nunzio Cammarota cova per Rossella non saranno più un segreto, anche Diana intuirà che il ragazzo è interessato alla ragazza.

Alla Terrazza giungeranno i primi turisti, pronti a godersi una villeggiatura a Napoli tra i suggerimenti di Raffaele.

Antonio organizzerà una festa di Halloween a Palazzo Palladini, ma Rosa finirà per sentirsi gelosa di Viola a causa dell'amore che la lega al suo ex Damiano.

Bruni parlerà ai suoi genitori in merito alla sua intenzione di lasciare Eugenio, in quanto il loro matrimonio è ormai tramontato.

Damiano deve fare una scelta su Eduardo

Damiano sarà sempre più in bilico a causa dei suoi sentimenti contrastanti. Da una parte vorrebbe fare il suo dovere di poliziotto, ma dall'altra vorrebbe proteggere il suo vecchio amico Eduardo: che decisione prenderà?

Si tornerà a litigare a Palazzo Palladini a causa di una scoperta che Mariella farà e che la porterà a scagliarsi nuovamente contro Manuela e Micaela. Tra Diego e Ida sembrerà nascere qualcosa, visto che i due finiranno per approfondire la rispettiva conoscenza. Niko proverà una crescente gelosia quando verrà a sapere che la sua ex Manuela sta frequentando Costabile.