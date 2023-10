Le anticipazioni dei prossimi episodi di Terra amara raccontano che la dottoressa Umit verserà in gravi condizioni e, dopo essere stata portata d'urgenza in ospedale, verrà operata finendo poi in coma. Al momento del suo risveglio, Umit darà ingiustamente la colpa del suo incidente a Demir, che rischierà l'ergastolo.

Zuleyha non saprà cosa fare ma prenderà in mano la situazione, cercando di difendere il marito.

Terra amara, trame nuove puntate: Umit ha un grave incidente

Nelle nuove puntate della soap Terra Amara Umit e Fikret continueranno la loro alleanza per distruggere la famiglia Yaman.

Tuttavia, accadrà qualcosa di inaspettato. Il fratellastro di Demir si innamorerà di Mujgan e le prometterà di non far più nulla di male agli Yaman.

Sarà così che Fikret si recherà a casa di Umit per comunicarle la sua decisione: non vuole avere più nulla a che fare con lei. I due avranno un'accesa discussione e Umit cadrà dalle scale. Fikret, spaventato a morte, lascerà la casa senza soccorrerla.

Sermin e Füsun busseranno alla porta di Umit e, non ricevendo risposta, entreranno per assicurarsi che non le sia successo nulla di grave. Saranno loro a trovarla prova di sensi e chiamare l'ambulanza.

Umit verrà operata d'urgenza e finirà in coma, mentre la polizia inizierà a indagare sul suo strano incidente.

Anticipazioni puntate di Terra amara: Umit accusa Demir di aver tentato di ucciderla

Nei nuovi episodi di Terra amara Zuleyha avrà paura che accada qualcosa di grave a Demir e il suo intuito non sbaglierà. Umit ha giurato vendetta nei confronti di Yaman, che l'ha lasciata dicendo di voler restare accanto a sua moglie.

Mentre Umit è in coma, un testimone accuserà Demir di essere il responsabile dell'incidente e per lui saranno guai.

Una volta che Umit si sveglierà dal coma, mentirà alla polizia confermando che Demir ha tentato di ucciderla. Le sue parole geleranno Yaman: ''Sei stato tu''. Peccato che si tratti di una bugia e che il suo fine sia quello di far marcire il suo ex amante in carcere.

Demir punito con l'ergastolo?

Mentre la situazione si farà sempre più complicata Sevda sarà molto preoccupata per la salute di Umit che faticherà a riprendersi.

Inoltre, dovrà svelargli un segreto tenuto nascosto per anni: è lei la sua vera madre.

Quando Sevda verrà a sapere che Umit ha incolpato Demir di averla spinta giù dalle scale si arrabbierà moltissimo e la inviterà a raccontare la verità alla polizia. Umit non ne avrà la minima intenzione e l'unica persona che potrebbe salvare Demir dall'ergastolo è Fikret.

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Fikret sarà lontano da Cukurova, insieme a Mujgan, alla quale avrà raccontato tutto. Il processi a carico di Demir inizierà e tutte le prove sono contro di lui.