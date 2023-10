Le anticipazioni della puntata di Terra Amara di martedì 17 ottobre sarà ricca di colpi di scena. Alla villa si presenterà un tassista che dirà di aver visto Behice alle rovine il giorno dell'omicidio di Hunkar. Senza aver bisogno di altre informazioni, Demir correrà dalla donna per toglierle la vita, ma l'intervento di Gaffur, Saniye, Zuleyha e Sevda eviterà il peggio. Più tardi si scoprirà che il tassista era solo un impostore in cerca di soldi facili. Nel frattempo, Fekeli noterà il legame tra Mujgan e Fikret e chiederà a suo nipote se abbia intenzioni serie.

Anticipazioni Terra amara: un tassista dirà di sapere chi ha ucciso Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara di martedì 17 ottobre raccontano che per Demir sarà una giornata piuttosto pesante. Alla villa si presenterà un uomo che affermerà di sapere chi ha ucciso Hunkar. Si tratta di un tassista che racconterà di aver accompagnato Behice sul luogo del delitto il giorno in cui Hunkar è stata uccisa. A Demir non servirà sapere di più, visto che la zia di Mujgan era da tempo tra i maggiori sospettati per lui. L'uomo, pieno di rabbia, correrà alla villetta per affrontare direttamente Behice che vedendolo arrivare proverà a fuggire, terrorizzata.

Anticipazioni puntata di martedì 17 ottobre: scontro tra Demir e Behice

La puntata di Terra amara di martedì 17 ottobre vedrà al centro dei riflettori un durissimo scontro tra Demir e Behice. Yaman non darà alla donna il tempo di difendersi, ma la afferrerà subito per il collo, deciso a toglierle la vita con le sue mani. In quel momento arriveranno Saniye, Gaffur, Sevda e Zuleyha che impediranno a Demir di commettere una pazzia.

Sarà molto difficile calmare Yaman e quando Zuleyha e suo marito torneranno alla villa riceveranno l'ennesima delusione. Dopo aver chiesto ulteriori informazioni al tassista, scopriranno che si tratta di un impostore perché il racconto dell'uomo non sarà coerente con i fatti. Lui affermerà di aver udito degli spari, quando Hunkar è invece stata uccisa da alcune pugnalate.

Fekeli sarà preoccupato per Mujgan dopo aver scoperto la relazione con Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata in onda martedì 17 ottobre Fekeli assisterà al bacio tra Fikret e Mujgan. Ali Rahmet capirà che tra suo nipote e la dottoressa sta nascendo un sentimento e deciderà di parlare chiaramente con Fikret. Fekeli chiederà quali intenzioni abbia nei confronti di Mujgan, ma suo nipote non sarà molto chiaro. Ali Rahmet farà presente a Fikret che la dottoressa ha già sofferto abbastanza a causa di un amore non corrisposto e lo inviterà a riflettere bene prima di illuderla nuovamente.