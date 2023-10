Nella soap opera Terra amara prossimamente Züleyha a sparerà a Umit, nel momento in cui scoprirà che la donna non è mai stata incinta, ma il suo corpo sparirà misteriosamente, fino a quando non emergerà che è morta in un incidente stradale. Tutti questi intrecci avranno un solo responsabile: Hakan.

La vendetta di Ümit

Ümit porterà Züleyha a perdere il lume della ragione e tutto a causa di Demir. Lui scomparirà nell'assalto a Villa Yaman ordito da Abdülkadir e Hakan, mentre Ümit crederà che il tutto sia stato organizzato da Demir per darsela a gambe levate, visto che pochi attimi prima della scomparsa è scappato dalla prigione, dove si trovava per l'accusa di aver ucciso Sevda.

La donna è stata uccisa da Ümit, ma è stata proprio quest'ultima ad accusarlo ingiustamente, solo per fargliela pagare per il fatto di aver scelto Züleyha e non lei.

Züleyha spara a Ümit

Per provare a estorcere a Züleyha delle informazioni su Demir, Ümit compirà un atto scellerato: sequestrerà Adnan e lo farà grazie all'aiuto di un operaio della tenuta. Darà un appuntamento alla giovane Altun: se vorrà rivedere Adnan dovrà presentarsi. Ovviamente la donna andrà, ma tra le due nascerà una discussione, che porterà Züleyha a puntarle una pistola contro.

Da una colluttazione partirà un colpo, che colpirà Ümit proprio in pieno petto. Züleyha andrà nel panico: non solo potrebbe aver ucciso Ümit, ma anche il bambino che porta in grembo.

Per controllare la ferita le alzerà la camicia e si renderà conto di un fatto sconvolgente.

Ümit ha mentito sulla gravidanza

Ümit sotto la camicia indossa un finto pancione fatto con la spugna. In tutti questi mesi non c'è stato nessun bambino, ha solamente preso tutti in giro. Züleyha potrebbe anche vendicarsi di tutto quello che le ha fatto e lasciarla morire, ma non lo farà.

Prenderà la macchina e andrà a chiedere aiuto.

Si affiderà a Fekeli e Fikret, raccontandoli tutto quello che è successo. Così tutti e tre andranno sul luogo in cui è avvenuta la sparatoria, ma troveranno una sorpresa: Ümit è scomparsa.

Ümit muore in un incidente stradale?

Non ci sarà né il corpo né la macchina di Ümit e Züleyha inizierà a pensare che, anche se gravemente ferita, sia riuscita ad andarsene via.

Da quel momento in poi non si avranno più sue notizie, solo sette giorni dopo si verrà a sapere che a Çukurova c'è stato un grave incidente stradale.

Un'auto è caduta da un burrone e a quanto pare alla guida c'era proprio Ümit. Züleyha sarà, allo stesso tempo, sollevata e sconvolta. Avrà la conferma che non è stata lei a ucciderla ma, nonostante tutto, sarà dispiaciuta per la sua morte.

Ma Züleyha è veramente innocente? A quanto pare no, e dietro il mistero della morte di Ümit si nasconde la mano di Hakan.