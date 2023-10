Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma nel corso delle prossime settimane su Rai 3 rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Franco Boschi.

Contrariamente alle aspettative dei tantissimi fan e spettatori della soap opera, non si assisterà al rientro dell'uomo che per anni è stato uno dei volti di punta della soap italiana.

Spazio anche alle vicende di Viola che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, si ritroverà costretta a fare una scelta importante dal punto di vista sentimentale.

Franco non ritorna in scena: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che non ci sarà spazio per il rientro di Franco.

Dopo il trasferimento dell'uomo in Sicilia, assieme alla sua famiglia, gli spettatori e appassionati della soap opera serale di Rai 3 non potranno rivedere il suo ritorno a Napoli.

Franco non è previsto nel corso delle puntate autunnali di questa stagione della soap opera: ad avanzare dei dubbi in merito al suo rientro in scena nel cast della soap è stato anche l'attore Peppe Zarbo con un post sibillino pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'attore, che per anni è stato uno dei volti storici della soap, ha pubblicato un messaggio che sembra essere una sorta di addio al cast.

L'attore di Franco spiazza i fan di Un posto al sole con un post criptico

"È stata un'avventura incredibile e irripetibile. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un'esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio", ha scritto Peppe Zarbo sui social spiazzando i tantissimi fan e appassionati della soap.

In tanti, infatti, sospettano che questa uscita di scena dell'attore dal cast di Un posto al sole non sia solo momentaneo bensì che si tratti di un'uscita di scena definitiva.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci sarà o meno il rientro in scena di Franco nel corso delle prossime settimane, al centro delle nuove puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per le vicende di Viola.

Viola costretta a fare una scelta: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni della soap opera rivelano che la donna si ritroverà costretta a dover fare una scelta importante dal punto di vista sentimentale.

Sì, perché Viola si ritroverà sempre più in crisi per via del forte sentimento che prova nei confronti di Damiano.

Adesso, però, per la figlia di Ornella arriverà il momento di capire quale strada intraprendere e percorrere: per lei sarà dunque il momento di capire se proseguire la propria storia d'amore con Eugenio oppure voltare pagina e concedersi una nuova chance assieme al poliziotto Damiano.