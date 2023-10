Cambio programmazione per Terra amara a partire dal mese di novembre. Per gli appassionati della soap opera pomeridiana di Canale 5 sono in arrivo delle buone notizie, dato che Mediaset ha scelto di trasmettere le nuove puntate anche nella fascia serale.

Visto il grande successo di ascolti degli ultimi mesi, i vertici Mediaset hanno deciso di puntare sulle vicende della coppia composta da Zuleyha e Demir anche per il prime time domenicale di Canale 5, attualmente in forte affanno dal punto di vista dell'auditel.

La soap opera Terra amara arriva anche nel prime time

Dal prossimo 5 novembre saranno proprio le puntate inedite di Terra amara a prendere il posto degli speciali di Caduta Libera nel prime time di Canale 5.

La soap opera sarà così in onda sette giorni su sette, con puntate che si preannunciano già dense di sorprese e colpi di scena.

Una scelta dettata in primis dagli ottimi ascolti che Terra Amara ha registrato nel corso dell'ultimo periodo, riuscendo a rompere spesse volte il muro dei tre milioni di telespettatori e punte del 28% di share.

Numeri che, alla luce dei dati auditel registrati da Canale 5 in questo periodo nella fascia serale, sono da considerarsi ottimi.

L'appuntamento con la soap turca prende il posto di Caduta Libera

Le fiction in prima serata dell'ultimo periodo, in prima visione assoluta, hanno registrato una media di circa due milioni e mezzo di spettatori e anche il Grande Fratello non riesce ad andare oltre questa soglia con il doppio appuntamento in prime time.

La situazione non migliora di domenica sera, dove Gerry Scotti con Caduta libera - I migliori è fermo a una media dell'11% di share e poco più di un milione e mezzo di spettatori.

Demir sceglie Zuleyha e chiude con Umit

In attesa delle nuove puntate della soap opera nella fascia serale di Canale 5, le anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di fiamma ufficiale tra Zuleyha e Demir.

Dopo essersi lasciato andare alla passione con Umit, si renderà conto di non provare gli stessi sentimenti che nutre nei confronti della mamma di sua figlia Leyla.

Per tale motivo i due decideranno di uscire allo scoperto e viversi questa relazione alla luce del giorno, inconsapevoli del fatto che Umit non si arrenderà facilmente.

La donna cercherà di fare il possibile per rovinare il piano della coppia, e fare in modo che Demir possa tornare di nuovo da lei e riprendere così in mano le redini della loro relazione, dopo i momenti di passione che hanno vissuto insieme.