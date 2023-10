In Terra Amara, grazie a un dialogo tra Sermin e Füsun, prossimamente Müjgan scoprirà che Züleyha è nuovamente incinta. Non perderà nemmeno un minuto per svelare la cosa alla sua nuova migliore amica Ümit, che ovviamente non reagirà nel migliore dei modi.

Sermin svela a Demir che presto diventerà papà

Sermin sa sempre prima tutti i pettegolezzi di Çukurova, soprattutto quelli riguardanti la famiglia Yaman, e non riuscendo a stare zitta spesso e volentieri alcuni segreti vengono a galla proprio a casa sua. Uno di questi riguarderà Züleyha, perché Sermin verrà a scoprire che la ragazza aspetta il suo terzo bambino e non terrà la notizia per sé.

Non solo lo dirà a Demir, ma svelerà la cosa anche all'amica Füsun e non lo farà in un posto appartato, bensì nella sala d'attesa dell'ospedale di Adana.

Müjgan scopre della terza gravidanza di Züleyha

Füsun rimprovererà Sermin per aver svelato la notizia a Demir prima che lo facesse Züleyha. "È lei la moglie, mica tu", le dirà con fare scontro, ma Sermin ammetterà di averlo fatto solo per vedere il cugino "finalmente felice".

La conversazione, però, avrà una spettatrice indiscreta: Müjgan. Sentendo il discorso della due donne, si nasconderà dietro una porta e ascolterà per filo e per segno quello che diranno. Appena capirà che Züleyha è nuovamente incinta, la prima cosa che farà sarà andare a dirlo alla sua nuova migliore amica: Ümit.

Müjgan svela a Ümit che Demir presto diventerà padre

Ümit si troverà nel suo studio e Müjgan correrà subito da lei per darle notizia: "Ümit devo dirti una cosa, perché immagino che tu non lo sappia". Ümit penserà che l'amica abbia qualche problema, per questo l'ascolterà con attenzione, ma la realtà sarà un'altra. "So che quello che ti sto per dire ti renderà triste", dirà Müjgan e Ümit penserà subito che sia successo qualcosa a Demir.

"Non ti preoccupare, Demir sta bene solo che... Ümit, Demir diventerà nuovamente padre, Züleyha è incinta", confesserà Müjgan, lasciando Ümit di stucco.

Ümit vuole svelare la sua relazione con Demir a Züleyha

Ümit reagirà in maniera impulsiva: prenderà la borsa e vorrà andare dritta a Villa Yaman per confessare a Züleyha che lei e Demir hanno avuto una relazione.

"Aspetta Ümit calmati, ma che cosa hai intenzione di fare", le urlerà Müjgan, ma Ümit avrà le idee chiare: "Le racconterò tutto".

Müjgan proverà a farle capire che non è il momento giusto e proverà a farla ragionare, ma ogni tentativo sarà vano: "È il momento perfetto Müjgan, Züleyha deve sapere che tipo di persona è Demir e deve avere la possibilità di decidere se partorire o meno". Così Ümit prenderà la macchina e si dirigerà verso Villa Yaman, ma durante il tragitto andrà incontro a una situazione inaspettata: un incidente stradale coinvolgerà proprio Züleyha.