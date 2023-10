Nella soap opera turca Terra Amara continuano a non mancare misteri, intrecci e colpi di scena. Negli episodi in programmazione su Canale 5 il 13 e il 14 ottobre 2023 la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) prenderà le distanze dalla zia Behice (Esra Dermancıoğlu) non appena si renderà conto che il suo unico obiettivo nella vita sono i soldi.

Trama Terra amara 13 ottobre: Fekeli non aiuta Mujgan a recuperare i soldi di Yilmaz

Nell’episodio in onda venerdì 13 ottobre nel terreno dato in beneficenza all’istituto per la protezione dell’infanzia verranno ritrovati i soldi che Yilmaz aveva nascosto prima di lasciare la città con Zuleyha.

Behice e Mujgan rimarranno deluse quando apprenderanno che l’unica in grado di rivendicare il denaro di Akkaya sia Altun. Quest’ultima inizialmente penserà di far avere l’eredità di Yilmaz al piccolo Kerem Ali, ma poi farà un passo indietro a causa di Behice.

Zuleyha apprenderà che Cetin e Gulten sono stati sfrattati da Mujgan proprio per consentire a Behice di trasferirsi alla villa che apparteneva al defunto Akkaya. Ali Rahmet Fekeli dirà a Mujgan di non poterla aiutare quando gli chiederà una mano per recuperare il denaro del marito.

Anticipazioni del 14 ottobre: Demir porta avanti la tresca clandestina con Umit

Il 14 ottobre verranno trasmessi tre episodi. Mujgan, tramite Ali Rahmet Fekeli, apprenderà che Yilmaz ha lasciato un conto al piccolo Kerem Ali.

Nel contempo Demir farà sapere a Zuleyha che il defunto padre in passato ha smentito una sua presunta relazione extraconiugale in una lettera che è stata ritrovata.

Mentre Altun verrà spronata da Sevda a salvare il suo matrimonio con Demir, quest’ultimo continuerà a incontrare Umit in segreto, tradendo di fatto la moglie.

Rasit torna alla tenuta Yaman, Zuleyha scopre che Behice è stata sposata

Fikret apprenderà che il piano messo con Umit per distruggere il suo fratellastro Demir sta andando alla perfezione. Fikret però sarà chiaro con la ragazza: non deve prendersi nessuna cotta per il ricco imprenditore.

Fekeli incoraggerà Zuleyha ad aprire il suo cuore a Demir, mentre Mujgan scoprirà il vero volto di Behice.

Behice si infurierà quando scoprirà che non può attingere al fondo del piccolo Kerem Ali, bloccato fino a quando compirà 21 anni. La dottoressa Hekimoglu, abbastanza sconvolta, deciderà di chiudere ogni rapporto con la zia e Ali Rahmet le ricorderà di poter contare sul suo sostegno.

Saniye affronterà Rasit non appena si rifarà vivo alla tenuta Yaman e gli chiederà per quale motivo non si sia presentato al suo matrimonio con Fadik. Il ragazzo giustificherà la sua assenza rivelando di essersi occupato dei suoi zii dopo che hanno avuto un incidente.

Zuleyha incontrerà il detective privato Sadi, il quale le dirà che Behice è stata sposata e che i suoi due mariti sono morti in circostanze sospette.