Al termine della puntata di U&D nella quale Carlo si è scagliato contro Manuela per averlo ignorato la volta precedente, Michele ha postato una Instagram storia che molti fan hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata al "rivale". Accodandosi al pensiero di tanti spettatori del dating-show, il corteggiatore ha paragonato la scenata di Marini alla scena di una soap opera come Centovetrine.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Chiarita la segnalazione alla quale gli opinionisti di U&D non hanno creduto, Carlo ha cercato un confronto con Manuela su una cosa accaduta nella puntata precedente.

Con un'enfasi che ha colpito sia il pubblico in studio che quello a casa, il corteggiatore ha detto alla tronista: "Perché ieri non hai detto nulla della nostra esterna? Non sei stata bene?".

"Tu pensi più a lui che a me", sono queste le frasi che Mancini ha ripetuto diverse volte mentre Carriero cercava di spiegargli che se ha dato più attenzioni a Michele è solo perché in studio si stava discutendo di un'altra cosa e la loro uscita è passata in secondo piano.

Molti fan del dating-show hanno commentato con ironia la foga e la voce impostata con cui il protagonista del Trono Classico ha discusso l'altro giorno, tutti fattori che hanno portato tanti a pensare che stesse un po' recitando in quel frangente.

Il commento del protagonista di U&D

Se in studio ha preferito non dire nulla sullo scontro che Manuela ha avuto con Carlo, è sui social network che Michele ha palesato il suo punto di vista sulla discussione che ha animato la puntata di U&D del 2 ottobre.

Tra le storie che il ragazzo ha postato sul suo profilo Instagram nelle ultime 24 ore, è possibile trovare quella che tutti i fan hanno immediatamente collegato al "rivale" Marini e alla scenata che ha fatto davanti alle telecamere.

Longobardi, infatti, ha condiviso sul suo account un frame tratto dalla soap CentoVetrine, per la precisione un momento in cui Ettore e Anita Ferri litigano animatamente.

Per gli spettatori del dating-show, dunque, questa mossa social altro non è che una frecciatina di Michele al giovane con il quale si sta contendendo il cuore della bella Carriero; non è da escludere, però, che il campano potesse avercela anche con la tronista, anche perché nella foto incriminata ci sono due persone che hanno un diverbio, non solo una.

Primi interessi tra i giovani di U&D

Il percorso di Manuela a U&D, sembra essere già ad un buon punto: ad un solo mese dall'inizio delle registrazioni dell'edizione 2023/2024, la pugliese ha individuato i due ragazzi con i quali vuole approfondire una conoscenza.

La bella tronista, infatti, d'ora in avanti uscirà in esterna solo con Michele e Carlo, gli unici corteggiatori che ha tenuto a seguito di un'eliminazione "di massa".

Ad oggi è da escludere che Carriero possa fare una scelta a breve, anche perché sostiene di non avere neppure una preferenza tra i suoi pretendenti.

La protagonista del Trono Classico, inoltre, è molto diffidente e anche una piccola mossa sbagliata dei suoi spasimanti la porta a mettere in discussione il loro interesse.

Quel che è certo, è che per ora il corteggiatore preferito dal pubblico è Longobardi, il ragazzo napoletano che in poche puntate è riuscito a divertire sia la gente a casa che la tronista che vorrebbe conquistare a fine avventura. Carlo, invece, per adesso ha fatto parlare di sé principalmente per la scenata postuma che ha fatto a Manuela: anziché lamentarsi al momento delle attenzioni che la brindisina stava dando al suo "rivale" dopo aver guardato la bella esterna che avevano fatto, il giovane ha sbottato 24 ore dopo.