La soap opera turca Terra Amara continua ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato dalle ore 14:10. Nelle puntate dal 30 ottobre al 4 novembre 2023, Zuleyha Altun finirà in ospedale dopo aver trascorso diversi giorni da sola nella foresta.

A seguito del salvataggio della moglie, Demir Yaman sarà divorato dai sensi di colpa per tutto il male che le ha fatto.

Trame Terra amara, al 4 novembre: Demir vuole andare a vivere con Umit, Zuleyha pedina Fikret

Gli spoiler sugli episodi in programmazione da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre, svelano che Demir (Murat Ünalmış) farà rimanere senza parole la sua amante Umit (Hande Soral) durante un loro weekend romantico: il ricco imprenditore dirà alla dottoressa di voler chiedere il divorzio alla moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek) al suo ritorno a Cukurova per andare a vivere con lei.

Intanto Zuleyha pedinerà Fikret (Furkan Palali) dopo averlo visto vicino all’azienda Yaman: purtroppo la fanciulla farà i conti con un imprevisto, poiché un bandito le ruberà la sua automobile.

Sevda e Saniye chiedono aiuto a Ali Rahmet Fekeli, Altun viene ritrovata priva di sensi

Successivamente Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) non appena Sevda (Nazan Kesal) e Saniye (Selin Yeninci) lo metteranno al corrente della sparizione improvvisa di Zuleyha, organizzerà delle squadre per trovarla: purtroppo continuerà a non esserci nessuna traccia della fanciulla. A dare una svolta nelle ricerche ci penserà Sermin (Sibel Taşçıoğlu), e sarà infatti proprio grazie a lei che Altun verrà ritrovata priva di sensi nella foresta con un piede bloccato in una trappola per animali.

A questo punto Zuleyha verrà ricoverata in ospedale dopo aver rischiato di morire disidratata, e quando si risveglierà non si ricorderà nulla del suo incidente a causa di un’amnesia. Demir rimarrà accanto alla moglie, e si sentirà in colpa per averla fatta soffrire.

Riassunto episodio del 23 ottobre: Mujgan e Fikret partecipano al funerale di Behice

Nell’episodio che il pubblico ha visto oggi lunedì 23 ottobre, Mujgan (Melike İpek Yalova) si è fatta confortare da Fikret e Ali Rahmet Fekeli dopo aver appreso che la signora Hunkar (Vahide Percin) è morta per mano della sua defunta zia Behice (Esra Dermancıoğlu).

Nel contempo Demir ha ringraziato la moglie Zuleyha in una conferenza stampa per aver smascherato l’assassina di sua madre, e ha ricevuto un regalo inaspettato da Umit nel suo ufficio: per fortuna il ricco imprenditore ha potuto contare sulla complicità della sua segretaria, visto che ha fatto credere a Altun che si è trattato di un dono da parte del signor Gazanfer.

Per finire Mujgan e Fikret hanno preso parte al funerale di Behice a Istanbul.